Geely Emgrand прошел почти 400 тысяч км: что с ним произошло
Эксперты оценили Geely Emgrand 2023 года, который отработал в сфере такси и проехал почти 400 тыс. км. Незадолго до публикации машину купили за 25,8 тыс. белорусских рублей (700 тысяч российских).
При пробеге на одометре 394 425 км седан не смог уберечься от коррозии. Следы ржавчины были обнаружены под брызговиками и на порогах. Присутствовали также многочисленные вздутия ЛКП в нижней части кузова, сообщили порталу AV работники центра антикоррозийной защиты в Беларуси.
Специалисты обнаружили на теле "трудяги" также многочисленные следы легких ДТП - много притертостей, деформировано крыло, неравномерные зазоры между кузовными элементами также спровоцированными рядом аварий.
На основе тщательного осмотра белорусские специалисты рекомендовали оснащать седаны Geely и Belgee так называемой "броней" в области порогов. В противном случае последние будут сильно страдать от пескоструя, если машина будет активно эксплуатироваться в такси.
В то же время эксперты похвалили модель за стойкий металл в районе прилегания внешних дверных ручек - в этой области потертостей и сколов заметно меньше, чем даже у немецких или французских "одноклассников". В дверных проемах сильных сколов лакокрасочного покрытия замечено не было, но притертости присутствовали. Дренажные же отверстия для автомобиля с таким пробегом сохранились очень достойно.
При осмотре днища эксперты обнаружили мотор, весь залитый маслом, текло от самого верха до самого низа - результат активной и долгой профессиональной эксплуатации. Рычаги передней подвески и подрамник были обильно покрыты коррозией.
Вердикт специалистов - большую часть ресурса автомобиль выработал, ремонт нецелесообразен. Правда, добавляют авторы, такая же история будет наблюдаться и с машинами европейских марок.