Пять причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры

5 причин проверить шиномонтаж: от развода до откровенной халтуры
Эксперты: бывали случаи подмены дорогой «липучки» на шину аналогичного размера.
Сезонная смена резины кажется рутиной: отдал ключи, выпил кофе, забрал машину. Но именно в этой кажущейся простоте кроется ловушка для доверчивого автомобилиста.
Вот несколько популярных схем, о которых нужно знать заранее.
1. «Лишний саморез» (самый безобидный, но популярный трюк)
Вам с улыбкой демонстрируют торчащий из протектора саморез, которого пять минут назад не было. Вердикт – прокол и необходимость заплатки. Проблема в том, что резина под ним абсолютно цела.
2. Нарушение направления протектора
Во время шиномонтажа колесо могут поставить не той стороной, перепутав направление вращения (если резина несимметричная). Это делает езду некомфортной и опасной. На мокрой дороге машина будет хуже держать курс и отказываться ехать прямо.
3. Недокрученные (или перетянутые) болты – самый опасный подвох
По уму и по инструкции, затяжка болтов на каждой марке и модели своя. Тянуть их пневматическим гайковертом до упора нельзя – это деформирует резьбу или диск. Завернув основную резьбу, необходимо после «доработать» динамометрическим ключом.
4. Подмена покрышек
Бывали случаи подмены дорогой «липучки» на шину аналогичного размера, но с большим износом. Делается это с умыслом: если в мастерскую уже заезжал клиент, которому нужна хорошая бэушная покрышка «за недорого». Взамен вам поставят похожую, но сильно поношенную.
5. «Ленивая» балансировка
Балансировку предложат сделать на каждом шиномонтаже – она денег стоит. Но предлагать – не значит качественно делать. Если стенд занят или мастеру лень, старые грузики на диске могут просто не тронуть. Водитель вряд ли заметит разницу, а вибрацию на руле почувствует не сразу.
Поэтому не грех постоять «над душой» и своими глазами проверить, сбивает ли мастер старые грузики и ставит ли новые.