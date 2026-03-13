Автолюбителям назвали оптимальное время для смены резины

Зимнюю резину нужно менять, когда плюсовая температура станет устойчивой. Оптимальное время агентству РИА Новости назвал автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева.

Согласно общепринятым нормам, менять зимние шины на летние необходимо, когда среднесуточная температура поднимется до плюс 7-8 градусов. Такой показатель, по словам юриста, должен держаться не меньше недели. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза (ТРТС) и правилами дорожного движения летние шины должны в обязательном порядке использоваться с июня по август, а зимние — с декабря по февраль, однако на практике это зависит от реальных погодных условий. За нарушение водителю грозит штраф суммой 500 рублей.

Мотоциклисты нередко игнорируют эти нормы и выезжают на дорогу раньше положенного срока. При этом даже при отсутствии наледи и при плюсовой температуре асфальт может оставаться холодным, что мешает сцеплению резины с покрытием.

Ранее россиянам дали совет, как сэкономить на шиномонтаже. Если сменить резину самостоятельно сложно, в шиномонтаж стоит обращаться в будние дни и утренние часы.