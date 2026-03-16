Lada Niva Sport прошла тест: кому подойдет самая быстрая автолегенда

Lada Niva Sport - наследник модели, дебютировавшей 49 лет назад и ранее никогда не ассоциировавшейся с автоспортом. Тем удивительнее появление в линейке АвтоВАЗа "разогретой" трехдверки, ориентированной одновременно на активных водителей и любителей бездорожья.

© Российская Газета

Попытки усилить драйверский потенциал вездеходных моделей прошлых генераций (ВАЗ 2121, Lada 4х4) предпринимались и прежде. В 2009, 2014 и 2016 годах у машины серьезно перерабатывалось шасси для улучшения управляемости на асфальте и повышения комфорта на грунтовых дорогах. Однако ставка неизменно делалась на 1,6-литровые и 1,7-литровые "восьмиклапанники" не мощнее 90 л.с. Был, правда, еще и смелый заводской эксперимент - в основном на экспорт в 1990-х годах отправлялись Niva с 1,9-литровым 75-сильным дизельным агрегатом Peugeot.

Модель актуальной генерации - Lada Niva Legend - выпускалась крупносерийно исключительно с бензиновым 8-клапанным мотором объемом 1,7 литра, мощностью 83 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой "механикой". И вот - сюрприз: появление модификации от гоночного подразделения бренда, которое даст фору обычной "Ниве" в разгоне до "сотни" в 5,2 сек., лучше тормозит, лучше держит дорогу и интереснее управляется. Такой автомобиль под названием Lada Niva Sport мы испытали на дорогах Москвы и Подмосковья.

Ради спорта!

Внешне Niva Sport легко отличить от других модификаций по черным расширителям колесных арок, мощным рейлингам на крыше того же цвета, металлическим бамперам, накладке воздухозаборника на капоте и дополнительным светодиодным фарам дальнего света. Последние выполнены в виде прямоугольных диодных модулей и включаются вместе с соответствующим режимом основных фар. Что касается колес, они здесь такой же размерности, как у версии Bronto, - 215/60R17. Колея при этом расширена (передняя - на 30 мм, задняя - на 39 мм), а клиренс увеличен с 200 до 220 мм.

Однако это лишь вершина айсберга. У "спортсмена" еще и серьезно перекалибрована подвеска - усилен задний мост, добавлена балка и стабилизатор поперечной устойчивости, установлены телескопические гидравлические газонаполненные амортизаторы и оригинальные цилиндрические пружины. В выпускной системе увеличена геометрия магистрали (диаметр труб увеличен до 51 мм), установлены прямоточные глушители и выпускной коллектор с выходом в две трубы. И, наконец, для такой модификации предлагаются дисковые тормоза "по кругу", в то время как на обычных Niva сзади используются барабанные механизмы.

В трансмиссии же здесь применен однорычажный привод раздаточной коробки, в отличие от двухрычажного у обычной Legend, что, кстати, благотворно сказалось и на эргономике, и на комфорте. Также здесь используются четырехсателлитные дифференциалы на передней и задней осях, а это, в свою очередь, и увеличенный ресурс за счет равномерного распределения нагрузки внутри дифференциала, и минимизация вибраций и шумов.

265-литровый багажник Niva Sport обзавелся жесткой полкой и 12-вольтовой розеткой. Открывается отсек при этом по-прежнему не слишком удобно - ручкой у центральной стойки. Для заднего стеклоочистителя предусмотрен омыватель с отдельным бачком, а включается этот "дворник" качением правого подрулевого рычажка.

Но, пожалуй, главный сюрприз ожидает под капотом. Там достаточно в стесненном пространстве расположился 1,6-литровый бензиновый мотор, знакомый по Granta Sport и Vesta Sportline. С 16-клапанного "атмосферника" снято 122 л.с. Одновременно усилена система охлаждения, применено два мощных вентилятора. А поскольку новое "сердце" оказалось заметно крупнее прежнего, из моторного отсека была удалена "запаска", причем место для нее не нашлось ни под кузовом, ни в багажнике, владельцам остается возить с собой ремкомплект или озаботиться покупкой шин типы Runflat, не боящихся проколов.

Больше комфорта и уход от винтажности

Пожалуй, главным эргономическим бонусом стала ранее недоступная для этой модели регулируемая рулевая колонка. Для повышения комфорта рулевое колесо сместили к центру водительского сидения на 27 мм по сравнению с Niva Legend. Обод при этом сохранил прежнюю архитектуру и получил ранее не применявшуюся настройку положения. Отрегулировать большой руль, правда, можно только по высоте, но уже это сделало посадку удобнее. Новые ковшеобразные передние кресла лишены регулировки по высоте и, как и прежде, имеют не слишком большой диапазон продольного смещения. Зато у них мягкий наполнитель, обшивка из экокожи и хорошая боковая поддержка, в дальней дороге не устаешь.

Клавиши включения дополнительного дальнего света и обогрева сидений расположены на центральной консоли, а замок зажигания смонтирован справа от руля - все это вполне удобно. Еще одно важное эргономическое новшество - подрулевые лепестки от модели Granta. У других Niva Legend, напомним, они более короткие и тонкие, точно такие, как ставили на автомобили "Жигули" еще советских времен. Сигнализировать новыми рычажками, соответственно, стало удобнее.

Но правда и то, что Niva лишилась в результате толики винтажности, которая, как ни крути, греет душу любителям автоклассики. Зато первую скрипку теперь играют яркие спортивные акценты. Больше всего понравилась прошивка солнцезащитного козырька и рычагов трансмиссии толстой красной нитью. Хороши также вышитые логотипы Lada Sport на креслах. Панели и детали потолка окрашены в Niva Sport в черный цвет, на порогах - фирменные накладки Lada Sport - все это создает ранее не слишком свойственное модели ощущение эксклюзивности и престижности.

На втором ряду - по сути, без изменений. Диван плосковат, пробираться на второй ряд не слишком удобно, особенно высоким седокам. На спинке предусмотрено два подголовника, а сама спинка складывается. Из дополнительных опций порадовали кондиционер с ухватистыми крутилками, обогрев передних сидений и зеркала с электрорегулировкой. Опциональная магнитола со съемной "мордой" навевает ностальгию о 90-х и мысли о том, что пора бы выделить ветерану более компактный мультируль и медиасистему от старших моделей.

Любишь кататься - крути мотор!

Первые впечатления на дороге связаны с удобством управления тягой. Внедорожник легко стартует, не требуя игры газом и сцеплением, и столь же предсказуемо наращивает ускорение. Вот только сразу понимаешь, что, по крайней мере во время езды в городе, с переключением вверх спешить не стоит. Чтобы получить желаемый отклик на нажатие газа, обороты мотора нужно удерживать как минимум не ниже 3000.

Первая и вторая передача в городской толчее становятся в результате здесь рабочими. Ранний переход на третью или четвертую может лишить эту Lada жизненной энергии. Если же ехать, не загоняя стрелку тахометра ближе к красной зоне, реакции на открытие акселератора будут сдержанными. Можно, конечно, эксплуатировать "спортсмена" и в такой манере, ведь при спокойной езде расход топлива заметно снижается. В нашем случае при активном педалировании расходомер сигнализировал об аппетите на уровне 14 л/100 км. При неспешной же езде легко можно расходовать на 4-5 л меньше.

Однако ездить активно на такой трехдверке как раз-таки хочется. Ты видишь, что соседи по потоку удивляются, насколько резво Niva Sport стартует и набирает темп. Да и с обгонами на трассе все очень хорошо. А расширенная колея и усиленные тормоза добавляют водителю уверенности. Кстати, антиблокировочная система тормозов (ABS) от "Итэлма" здесь входит в базовое оснащение и работает отменно. В блоке используется оригинальный софт. В целом же модернизация тормозной системы позволила улучшить эффективность замедления по сравнению с обычной Niva Legend. Тормозной путь со скорости движения 100 км/ч составляет около 40 метров.

А что же бездорожье? Честно говоря, на суровую "пересеченку" мы не совались, но много поездили в глубоком снегу как с активированной блокировкой межосевого дифференциала и "понижайкой", так и в "гражданском" режиме. Со всеми испытаниями оспортивленная "трехдверка" справилась, но с оговоркой - как и в случае с ездой в городе, мотор для успешного продвижения на рыхлых грунтах нужно от души крутить. Увеличенный же клиренс - важное приобретение без всяких оговорок, "грести" по глубокому снегу при таком раскладе проще.

Остается добавить, что за Niva Sport дилеры попросят сегодня 1 752 000 рублей - на 653 000 рублей больше, чем за базовую Niva Legend. При этом нужно понимать, что такая Niva - машина не для всех. Но вот эстеты и любители ездить по-гоночному, "на верхах" точно останутся довольны.