Китайские автомобили начали уходить с российского рынка. Что будет дальше

На российском рынке наметился новый тренд - китайские компании начали снимать с продажи автомобили. Так, с начала 2026 года нашу страну покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70. С чем связана такая тенденция, что будет дальше, стоит ли волноваться владельцам ушедших машин, "Российской газете" рассказали эксперты отрасли.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк считает, что ничего страшного не происходит.

"Когда такие известные бренды, как Chery, GAC, Jetour или Bestune, начинают корректировать свои линейки и убирать отдельные модели, это всегда порождает вопросы и иногда излишнюю нервозность. Однако, если разобраться в причинах происходящего, становится понятно, что это не спонтанное бегство, а вполне закономерный и во многом даже оздоравливающий процесс, который можно назвать естественным отбором и взрослением рынка", - говорит она.

По словам Франк, стоит рассматривать происходящие изменения не как единую тенденцию к уходу, а как два параллельных сценария.

"Первый из них - это уход слабых игроков, тех, кто относится к так называемому второму эшелону. Эти бренды не смогли нарастить достаточные объемы продаж, а в условиях постоянно растущей конкуренции и повышения ставок утилизационного сбора содержать дилерские сети и склады запчастей стало для них непосильной ношей. Второй сценарий - это тактическая пауза и оптимизация линеек у лидеров. Сильные игроки не уходят с рынка, они проводят ревизию: убирают устаревшие, юбилейные или непопулярные версии, чтобы освободить место для более свежих, технологичных и часто уже локализованных моделей, которые лучше соответствуют текущему спросу", - отмечает она.

Как рассказывает автомобильный эксперт Денис Гаврилов, было очевидно, что практически каждый из ведущих китайских брендов со временем будет пересматривать свой модельный ряд.

"С 2022 года маркам важно было понять реальный спрос со стороны российской аудитории, какие у нее потребности после ухода глобальных брендов. Сейчас логичный этап - оптимизации модельных линеек. И эта оптимизация будет продолжаться, особенно у тех компаний, у которых довольно широкий модельный ряд. Но, с другой стороны, такой пересмотр может и негативно сказываться на репутации марок. В то же время у части брендов видны чисто рыночные причины сокращения модельного ряда. Можно вспомнить седан Omoda S5, который просто не попал в рынок и с течением времени стал проигрывать конкурентам. Поэтому марка сосредоточилась на кроссоверах", - рассказывает он.

Партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто уверен, что какие-то модели могут уйти из страны в дальнейшем.

"Сейчас все активно переходят на сборку в России, но кто и что собирает, сейчас об этом не принято распространяться, хотя мы уже знаем, что в стране идет выпуск целого ряда моделей. Поэтому говорить о том, кто уйдет, достаточно сложно. Конечно, компании будут сокращать модельные ряды", - говорит он.

Автор и ведущий программ на телеканале "Авто Плюс" и радио "Москва FM" Павел Федоров уверен, что у марок и моделей, не рассматривающих для себя перспективу локализации производства в нашей стране, в настоящих условиях мало шансов удержаться на российском рынке.

"На мой взгляд, все связано со степенью локализации тех автомобилей, которые покидают российский рынок, а также с повышением утильсбора. Если маржа на конкретном автомобиле, объем его продаж не соответствуют тем деньгам, которые тратятся на утильсбор, то тогда машина уходит", - заявил Федоров.

По его словам, это может касаться в том числе популярных, но не очень дорогих моделей.

"Например, GS3 после GS8 - модель номера два для бренда GAC, кроссовер хорошо продавался, он многим понравился, но экономики сейчас в этом процессе нет. Кстати, я общался с представителем компании, они надеются, что когда-нибудь машина вернется, а вернется она только в одном случае в нынешних условиях - когда GAC найдет партнера здесь, и кроссовер будет производиться в РФ. Поэтому сейчас, чтобы понять, кто следующий на выход, достаточно посмотреть на объемы продаж", - считает эксперт.

Что касается поддержи машин, которые официально ушли, то по этому поводу автовладельцам волноваться не стоит, отмечает Ирина Франк.

"По закону производитель обязан обеспечивать поставку запчастей в течение как минимум семи лет, поэтому главный совет владельцам сегодня - не паниковать, а просто быть чуть более внимательными: поинтересоваться у дилера о наличии склада запчастей именно для вашей модели и в целом следить за новостями бренда, чтобы понимать его долгосрочные планы в РФ", - заключает она.

Напомним, что продажи на российском рынке новых легковых машин китайских марок по итогам 2025 года снизились на 25% - до 685 200 единиц. Лидирует бренд Haval, который сумел реализовать 173 300 автомобилей. Далее идут Chery (99 800 машин), Geely (94 000 авто), Changan и Jetour (66 200 авто и 36 500 авто соответственно).