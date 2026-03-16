Названы признаки скрытых повреждений автомобилей

При выборе б/у авто эксперты «СберАвто» рекомендуют внимательно осмотреть кузов на предмет возможных повреждений.

Вот ключевые моменты проверки:

Зазоры. Проверяйте равномерность промежутков между деталями кузова (капот, двери, крылья). Несимметричность зазоров может сигнализировать о смене деталей или деформациях.

Покраска. Обратите внимание на возможные отличия оттенков соседних элементов или наличие мелких дефектов («шагрень») на краске. Однородная краска на старом автомобиле должна вызывать подозрения.

Сварочные швы. Под капотом проверьте состояние швов и точек сварки. Следы ремонта или повторной сварки могут указывать на восстановление после серьезной аварии.

Геометрия кузова. Отклонения от прямой траектории движения, затруднения при закрытии дверей или лючка багажника, искривленное положение руля свидетельствуют о нарушении геометрии кузова.

Подушки безопасности. Признаки снятия или замены подушки безопасности на приборной панели или рулевой колонке требуют дополнительного изучения, ведь это критически важная система.

Стёкла. Проверьте маркировку стекол – разные производители или даты изготовления намекают на замену, вызванную аварией.

Лючок бензобака. Внутри лючка нередко видны следы некачественного ремонта: пыль под краской, подтёки лака или остатки абразивов.

Болты и фиксаторы. Отсутствие царапин или следов сорванных граней креплений на фарах, крыльях или крышке двигателя означает сохранность оригинальной сборки.

Самый надежный метод обнаружения дефектов – профессиональная диагностика, включающая замер толщины краски, оценку геометрии кузова и внимательное изучение истории транспортного средства.

