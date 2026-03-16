Названы самые угоняемые японские автомобили в России

Лидерами по угонам в России среди японских моделей являются автомобили Toyota. По данным компании "ВСК", на долю этого бренда приходится около 8% всех зафиксированных краж.

© Российская Газета

Особой популярностью у преступников пользуются внедорожники Toyota Land Cruiser, в том числе модель Land Cruiser 300. По информации "РЕСО-Гарантия", эта машина в 2026 году занимает первое место по числу угонов среди японских машин.

Lexus назван лидером по автоугонам среди премиальных японских марок. В общем антирейтинге автомобили этого бренда занимают второе место (около 4%), уступая лишь китайскому Lixiang. Среди самых угоняемых моделей Lexus названы кроссовер LX и бизнес-седан ES, а также кроссовер RX.

По данным "Ингосстраха", в антирейтинг также входят Toyota RAV4, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander. Все эти модели активно ввозятся в страну по параллельному импорту.

Компания "Согласие" назвала лидером по угонам среди японских автомобилей Nissan, но не уточнила конкретные модели.

В числе регионов с наибольшим числом угонов названы Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Это объясняется высокой концентрацией автотранспорта в этих мегаполисах и их окрестностях, сообщает Autonews.

Случаи повышенной активности угонщиков отмечаются также в Екатеринбурге и Краснодарском крае.

Страховщики отмечают: если раньше в зоне риска были в основном премиальные внедорожники, то теперь интерес преступников сместился и на более доступные модели.