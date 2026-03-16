Эксперты оценили состояние Geely Emgrand 2023 года после 400 тысяч километров

Geely Emgrand за три года показал значительные следы коррозии и износа.

© runews24.ru

Автомобиль Geely Emgrand 2023 года с пробегом 394 425 километров прошёл оценку экспертов после эксплуатации в службе такси. Стоимость машины была определена в 25,8 тыс. белорусских рублей, что эквивалентно 700 тыс. российских рублей.

Исследование состояния седана провели специалисты центра антикоррозийной защиты, используя консультации работников сервисного парка, где обслуживался автомобиль.

Осмотр показал очаги коррозии под брызговиками, пескоструенное покрытие порогов и многочисленные вздутия лакокрасочного покрытия по низу кузова. Под днищем выявлены ржавые подрамник, рычаги подвески и элементы навесного оборудования двигателя. Мотор полностью покрыт слоем масла, при этом защита картера утрачена.

Специалисты центра отмечают, что автомобиль выработал большую часть своего ресурса, а капитальный ремонт нецелесообразен. По их оценке, аналогичные последствия ожидают и технику европейских брендов при длительной эксплуатации в такси, пишет издание AV.

