Эксперт объяснил, почему Mazda CX-5 обошла по популярности Toyota RAV4 в РФ

За первые два месяца 2026 года в России определились самые популярные модели иномарок глобальных брендов. Лидером оказался кроссовер Mazda CX-5. За январь и февраль россияне поставили на учет более 4 400 таких машин. Второе место у Toyota RAV4 - 1500 реализованных авто. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал "Российской газете", почему так произошло.

"Популярность японского кроссовера Mazda CX-5 обусловлена несколькими факторами: бренд известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что привлекает покупателей, стремящихся приобрести надежный автомобиль. Модель CX-5 отличается современным дизайном, комфортным салоном и удобством эксплуатации, что делает его оптимальным выбором для россиян. Кроме того, за ввоз данной модели в РФ не придется платить утилизационный сбор по повышенной ставке, так как Mazda CX-5 оснащена двигателем мощностью менее 160 л.с. Автомобили с пробегом данной марки тоже остаются популярными благодаря своей надежности", - отметил эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала, что Mazda снимает с производства кроссовер CX-3.