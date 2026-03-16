Один из читателей журнала "За рулем" задал вопрос, зачем в СССР выпускали кабриолеты, совершенно не подходящие для эксплуатации по климату.

По словам эксперта Сергея Канунникова, советские внедорожники ГАЗ и УАЗ делали с брезентовыми крышами под специфические требования военных.

В то же время в отечественной автомобильной истории серийных легковых машин с мягким верхом было выпущено лишь две модели: "Победа" ГАЗ-М20 и "Москвич" 400-420А. Появление обеих моделей стало следствием дефицита стали, возникшего после окончания Великой Отечественной войны, отмечает эксперт. Стояла задача - увеличить объемы производства, и заводы решили эту проблему, наладив выпуск кабриолетов, что позволило сэкономить сталь, необходимую для изготовления жесткой крыши.

Формально эти автомобили позиционировались как предназначенные для эксплуатации в южных регионах Советского Союза, однако фактически их реализация осуществлялась по всей стране. В период с 1949 по 1953 год было произведено немногим более 14 тысяч автомобилей "Победа" с брезентовым верхом. Кабриолетов "Москвич" с 1949 по 1952 год выпустили около 18 тысяч экземпляров, заключает Канунников.