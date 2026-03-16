Чем новые мотоциклы Минск отличаются от советских: ответ производителя
Производитель мотоциклов Минск назвал 4 отличия новой модельной линейки.
Минский МотоВелоЗавод, возобновивший производство легендарных мотоциклов Минск, объяснил ключевые отличия современной линейки от моделей, знакомых нескольким поколениям.
Как сообщили представители предприятия, главные изменения коснулись технологичности и соответствия актуальным стандартам.
В пресс-службе завода подчеркнули, что современные байки Минск сохранили фундаментальные черты предшественников – простоту конструкции и доступную цену. Однако теперь они стали значительно более технологичными, отвечая современным требованиям комфорта, экологической безопасности и активной безопасности водителя.
