Топ-5 летних шин от компаний из России: что выбрать в новом сезоне

"Российская газета" изучила отчеты экспертов и включила в свой рейтинг пять летних моделей шин от компаний из РФ.

Ikon Autograph Eco 3

Автомобилисты, конечно, в курсе, что Ikon возник на базе одного из лидеров индустрии -бренда Nokian. С началом летнего сезона эксперты рекомендуют обратить внимание на модель Ikon Tyres Autograph Eco 3, которая создана на базе шины Nokian Hakka Green 3. Модель разработана для комфортной и безопасной езды в переменчивых погодных условиях, включая частые дожди и перепады температур.

Асимметричный протектор работает на управляемость, а также усиливает сцепление и контроль на сухих и мокрых дорогах. Продольные канавки с полусферическими выемками. Ускоряют отвод воды, замедляя аквапланирование. Резиновая смесь с силикой и полимерами природного происхождения адаптируется к изменениям температуры, снижает сопротивление качению, улучшает сцепление с мокрой дорогой и повышает эластичность шины. При этом износостойкость этой резины на 35% выше, чем у предыдущего поколения, что может добавить до 10 000 км пробега или еще один сезон эксплуатации. Стоимость модели - от 7 тысяч рублей.

Отметим также, что работа над оптимизацией не прекращается. Рынок ждет новое поколение шин - Ikon Autograph Ultra 5 и Ikon Autograph Ultra 5 SUV. Одновременно компания готовится представить первый собственный бренд С-сегмента. Он получит название CREDO. Ожидается, что первые модели линейки - Credo Suncore и Credo Suncore SUV - появятся в продаже в этом году.

Gislaved Premium Control

В шинах Premium Control, выпускающихся на заводе Gislaved в Калуге, сделан акцент на универсальности, стабильном сцеплении в любых погодных условиях, балансе управляемости и комфорта, а также на долговечности. Модель ориентирована на автомобили среднего и премиум-класса, эксплуатируемые в активном режиме. Этим шинам удается хорошо отфильтровывать дорожный шум, благодаря резиновой смеси, формула которой направлена на решение сразу нескольких задач.

За повышение износостойкости отвечают адаптированные функциональные полимеры, а особые ингредиенты премиум-класса работают на шумоподавление. Но даже в больше степени шумы гасят гибкая боковина. За уверенное торможение отвечают специальные 3D-канавки, точнее говоря - поперечные пазы на блоках протектора. Они предотвращают "прокатывание" блоков, поэтому при торможении повышается площадь поверхности, производящей трение. Стоимость модели - от 6 600 рублей.

Cordiant Gravity

Модель Cordiant Gravity интересна тем, что это новая модель, сочетающая приличное качество с доступной ценой. Эти покрышки подходят для повседневной езды в городе и периодических поездок за город. В шинах также сделан акцент на износостойкость в условиях российских дорог. В составе шин использована оптимизированная смесь с большим содержанием высокоактивного техуглерода, что увеличивает ходимость. Специфический рисунок протектора без больших разрезов и пустот предотвращает забивание мелких камней и защищает от повреждений на гравийных дорогах.

Технология LONG-COR за счет увеличенной глубины протектора и оптимизированного профиля увеличивает срок службы шины на сезон а сравнении с конкурентами. Еще из плюсов - хорошая управляемость, а также надежное сцепление с мокрой дорогой и эффективная борьба с аквапланированием даже на высоких скоростях. Стоимость Cordiant Gravity - от 4 900 рублей.

Viatti Strada 2

Viatti - это бренд Нижнекамского шинного завода. Летние шины Viatti Strada 2 созданы с применением зеленого синтетического каучука, который производится с использованием изобутана. Центральные кольцевые ребра и жесткие кромки плечевых блоков обеспечивают высокую курсовую устойчивость. В тестах шины демонстрировали уверенное поведение на скорости 130 км/ч на прямых участках трассы и в поворотах.

Поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне с оптимальными углами наклона стенок обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на любом типе твердого дорожного покрытия. Наконец, пониженный коэффициент сопротивления качению способствует уменьшению расхода топлива, что обеспечивает не только экологический эффект, но и реальную экономию для владельца автомобиля. Viatti Strada 2 предлагают по цене от 3 400 рублей.

Torero MP 47

Torero MP47 - это шоссейная шина, выпускающаяся на калужском заводе (бывший завод Continental, сейчас в составе холдинга "Кордиант"). При этом эта модель является хорошо знакомой российским водителям преемником шины Matador MP 47 Hectorra 3. Российские шины разработаны для динамичной езды на легковых автомобилях и кроссоверах. Она демонстрирует оптимальные характеристики управляемости и торможения как на сухом, так и на мокром покрытиях, отличается повышенной износостойкостью, низким уровнем шума и оригинальным спортивным дизайном боковины.

Протектор с эффективным водоотводом снижает в этой резине риск аквапланирования. Он также отличается оптимизированным с точки зрения варьирования жесткости различных элементов рисунком. Давление в пятне контакта распределяется равномернее, что повышает износостойкость и ходимость шин. За снижение уровня шума отвечает закрытая наружная плечевая зона. Она отсекает звуковое давление от центральных элементов протектора, способствуя снижению шума и делая езду комфортнее. Стоимость модели - от 3 300 рублей.