Первой «Эмке» – 90 лет: как создавали советский седан

90 лет назад в городе Горький (ныне Нижний Новгород) начался выпуск автомобилей модели ГАЗ М-1. Всего с конвейера сошло более 60 тысяч этих машин. Об особенностях автомобиля узнала специальный корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

ГАЗ М-1, или «Эмка». Первый серийный автомобиль конвейерной сборки, первый отечественный седан, первый советский гоночный. У этой машины немало рекордов и титулов. ГАЗ М-1 был символом эпохи, автомобильным хитом 30-х годов прошлого века.

ГАЗ М-1 сошел с конвейера Горьковского автозавода в 1936 году. Это был первый отечественный автомобиль с цельнометаллическим кузовом. У ее предшественника – ГАЗ-А – он был открытого типа. Уже на следующий день машину осмотрел Сталин. «Эмка» ему понравилась.

Первое, что бросается в глаза – это двери. Они открываются против движения. Тогда это было модно. А еще здесь огромная подножка. Очень удобно. Место водителя очень минималистично. Здесь всего лишь два прибора: монометр, который показывает уровень топлива, и спидометр.

ГАЗ М-1 – брат-близнец американского «Форда», только сильно измененный советскими конструкторами.

Евгений Магаков, автореставратор

«Наша ГАЗ М-1 выгодно отличалась от заокеанского аналога, потому что она была предназначена для езды по нашим дорогам. Спицованные колеса никак не подходили по своей жесткости и прочности, чтобы преодолевать неровности и грунтовые дороги. Соответственно, вместо спицованных дисков появились штампованные прочнейшие диски. Потом была изменена рама, она была усилена, усилена передняя подвеска». На приборной панели впервые появилась такая роскошь, как пепельница и прикуриватель. А еще механические стеклоподъемники. Никакого радио здесь нет. Отопление тоже отсутствует. Поэтому зимой приходилось одеваться теплее.

Купить ее обычному гражданину было невозможно. Их просто не продавали. Такие автомобили производили для нужд армии и чиновников, дарили за выдающиеся заслуги врачам, учителям, инженерам и ученым.

Народных имен у автомобиля было много: «Молотовец» – по названию завода, «Эмка», «Первый», или «Черный воронок». Ведь на этой машине ездили сотрудники НКВД.

«Как показывают в кино, в литературе: наступает ночь, выходит мафия, приезжает машина, ГАЗ М-1, оттуда выходят в кожаном пальто крепкие парни, заходят, делают звонок в квартиру, крутят руки, тихонечко выводят, грузят машину и возят в неизвестное управление. Больше человека, как правило, никто никогда не видит», – отметил директор автомузея «Автомобили мира» Дмитрий Октябрьский.

Свою надежность «Эмка» показала в Великую Отечественную. Многие эти машины прошли всю войну.

«На «Эмках» в первую очередь, конечно, ездил высший офицерский состав, генералы, маршалы. На этом автомобиле перемещались все. Он был в санитарных службах, в штабах, в военных, в службах связи», – рассказал Дмитрий Октябрьский.

Несмотря на свой возраст, ГАЗ М-1 и сегодня на ходу. Правда, на дорогах машину не встретишь – это настоящая редкость. На всю страну осталось несколько десятков.

«Эмка» была прорывом в отечественном автомобилестроении, по надежности и комфорту оставив позади западные аналоги. За те шесть лет, что выпускали «Эмку», всего удалось сделать порядка 60 тысяч таких машин.