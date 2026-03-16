Почему в РФ запретят выплаты по ОСАГО сверх лимита

Законодательное закрепление максимальной выплаты по ОСАГО в 400 тысяч рублей устранит сомнительную практику взыскания через суд со страховой компании сверх этого лимита. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Российский союз автостраховщиков предложил законодательно прекратить выплаты по ОСАГО выше лимита в 400 тысяч рублей. Как сообщают «Известия», в РСА не довольны практикой, когда суды взыскивают со страховщиков сверхлимиты, если не удалось организовать ремонт в отведённые законом 30 дней. В основном этим занимаются автоюристы, которые после аварии выкупают у пострадавшего права требовать возмещение с компании, а сам человек получает лишь небольшие отступные. РСА поддерживает запрет на получение компенсаций автоюристами. Деньги должны получать либо потерпевший, либо его законный представитель. Эти положения добавят к законопроекту, который уже прошел в Госдуме первое чтение, — о повышении сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней.

«Это новая практика, ей года два - суды взыскивают со страховой компании не только лимит по ОСАГО, но и большую сумму. Это даже называется не «взыскание страховки», а «взыскание убытков». Страховая компания, не организовав вовремя ремонт, причиняет убыток автовладельцу, который с неё и взыскивается. Это довольно сомнительная история, но она существует. Правда, основная судебная практика немного другая – если страховая компания заплатила максимальный лимит по ОСАГО в 400 тысяч, то остальная разница между стоимостью ремонта с износом и без износа, которую возмещает страховая, взыскивается с виновника ДТП. Однако это далеко не всегда можно сделать, у последнего просто может не оказаться денег», - пояснил собеседник НСН.

Эксперт объяснил, почему в подавляющем большинстве случаев страховые компании выплачивают денежную компенсацию вместо организации ремонта.

«Сами страховщики заявляют, что они только в 5 – 6 % случаев направляют машину на ремонт, а в остальных ущерб возмещается путем денежной выплаты с учетом износа. С ремонтом стало сложнее, потому что есть проблема с запчастями китайских машин, оторые сейчас в основном у россиян. Запчасти для других традиционных марок, которые ушли с рынка, трудно достать из-за логистики. Страховые компании просто не заключают договоры с сервисами на ремонт и производят возмещение путем денежной выплаты», - отметил Сергей Радько.

Предельные сроки ремонта по ОСАГО предлагается повысить с 30 до 45 дней из-за роста времени доставки запчастей в условиях санкций. Центробанк и министерство финансов поддержали поправки, поскольку хотят увеличить долю ремонта по обязательной страховке вместо денежной выплаты. Как уточнили в Минфине, вопрос обсуждается с профессиональным сообществом, решение еще не принято.

Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему для таксистов ОСАГО стоит в пять – семь раз дороже, чем для обычных водителей.