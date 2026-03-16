Почему нельзя откладывать ремонт колеса с грыжей

Михаил Лазарев: пренебрежение проверкой давления в шинах ведет к их перегреву.

Многие водители ошибочно полагают, что с небольшой деформацией покрышки можно проехать еще тысячу километров.

Но любая грыжа на колесе – это не просто косметический дефект, а сигнал SOS от вашего авто, напомнили эксперты издания Pravda.Ru. Представьте, что внутренний силовой каркас шины лопнул, и теперь под давлением воздуха резина выпирает наружу, становясь беззащитной перед любой дорожной ямой.

По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, главная причина таких повреждений – ударная нагрузка при наезде на препятствия, усугубленная неправильным давлением в колесах. Перекачанная шина тверда как камень, а недокачанная – чрезмерно мнется и перегревается.

Визуальный осмотр здесь важнее любых датчиков: если вовремя не заметить деформацию, на высокой скорости покрышка может разрушиться без предупреждения, создав аварийную ситуацию.

Автослесарь Денис Хромов предупреждает, что хотя шины и ремонтируют, даже качественная вулканизация не вернет колесу былую прочность – «прооперированную» шину лучше оставить для спокойной езды по дворам или отправить на «запаску», чтобы не рисковать на трассе.

Ведь на кону не только стоимость нового комплекта резины, но и безопасность всех, кто в машине.