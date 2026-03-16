Какую Lada Iskra выбрать: советы АвтоВАЗа

АВТОВАЗ рассказал, как выбрать Lada Iskra из 14 вариантов.

© За рулем

АВТОВАЗ поделился рекомендациями, как правильно выбрать Lada Iskra из 14 возможных вариантов исполнения. В подкасте в телеграм-канале «Поладим с Lada» представители компании рассказали, на какие параметры стоит обратить внимание покупателям.

Главный критерий выбора – тип кузова, который напрямую зависит от образа жизни владельца. Седан – оптимальный выбор для тех, кто ищет автомобиль в классическом исполнении для повседневных городских поездок.

Универсал лучше подойдет любителям путешествий и активного отдыха на природе благодаря своей вместительности и практичности.

При выборе цвета важно учитывать, что яркая гамма доступна не для всех типов кузова. Например, эмаль ярко-оранжевого оттенка Tabasco является эксклюзивом для версии кросс-универсал. Покупателям седана этот вариант, увы, недоступен.

Техническая начинка Lada Iskra представлена тремя основными комбинациями, каждая из которых решает свои задачи.

Сочетание 8-клапанного двигателя и механической коробки передач. В АВТОВАЗе этот вариант называют идеальным для повседневной эксплуатации, где на первом месте стоят надежность и экономичность.

Модификация с вариатором и более мощным 16-клапанным мотором подойдет тем, кто ценит удобство управления и плавность хода.

Любители полностью контролировать процесс могут выбрать 6-ступенчатую механику в паре с 16-клапанным двигателем. Важно знать, что этот тип КПП не сочетается с базовым 8-клапанным мотором.

