Какие машины привлекают угонщиков: самые уязвимые автомобили

Страховые компании проанализировали статистику краж за последнее время и составили антирейтинг популярных среди преступников японских автомобилей. Безусловным лидером по числу угонов остается Toyota – по данным компании «ВСК», на долю бренда приходится около 8% от всех зафиксированных случаев хищений.

© За рулем

Особой любовью злоумышленников пользуются внедорожники Toyota Land Cruiser. Как отмечают в «РЕСО-Гарантия», флагманская модель Land Cruiser 300 в 2026 году уверенно занимает первое место по угону среди всех японских машин.

В премиальном сегменте антилидером стал Lexus: автомобили этой марки замыкают тройку самых угоняемых (примерно 4% от общего числа краж), уступая лишь китайскому бренду Lixiang. В зоне особого риска находятся полноразмерный внедорожник LX, бизнес-седан ES и популярный кроссовер RX.

В список наиболее привлекательных для угонщиков моделей, по информации «Ингосстраха», также вошли Toyota RAV4, Toyota Camry, Mitsubishi Outlander.

Примечательно, что все перечисленные модели активно ввозятся в Россию по параллельному импорту, что, вероятно, и поддерживает на них спрос на черном рынке.

Интересно, что компания «Согласие» назвала лидером по угонам среди японских автомобилей Nissan, однако без уточнения конкретных моделей, которые чаще всего становятся добычей преступников.

Традиционно наибольшее количество угонов фиксируется в столичном регионе – Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Высокая концентрация автотранспорта в этих мегаполисах делает их главной ареной для деятельности угонщиков. Повышенная активность также отмечена в Екатеринбурге и Краснодарском крае.

