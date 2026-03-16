Автоэксперт: после зимнего простоя автомобиль нуждается в проверке

Автоэксперт Максимильян Павлов рассказал, что многие автовладельцы консервируют машины на зиму, но в марте возвращаются к вождению. По его словам, после длительного простоя техническое состояние автомобиля требует тщательной проверки.

Прежде всего следует проверить заряд аккумулятора и состояние клемм, а также уровень моторного масла, которое стареет даже во время простоя, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«Кроме того, осмотрите диски и проверьте торможение на малой скорости. После простоя на дисках появляется ржавчина, и первое время надо на ржавых дисках тормозить заранее, учитывать увеличенный тормозной путь», — отметил Павлов.

Он также посоветовал осмотреть машину на предмет подтёков масла, антифриза или тормозной жидкости. Если простой превысил полгода, лучше провести базовую диагностику, заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Юрий Пархоменко в беседе с НСН предупредил, что попытки сэкономить на автозапчастях могут привести к серьёзным авариям.