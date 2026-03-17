Названа главная проблема Mercedes C-класса с пробегом

“За рулем”: у Mercedes C-класса надежный кузов, но слабые моторы . Mercedes-Benz C-класса IV поколения (W205) пережил рестайлинг в 2018 году. Базовая версия — заднеприводная, но на вторичном рынке около четверти машин оснащены полным приводом. Цены варьируются от 1,7 млн рублей до 4 млн рублей за экземпляры в идеальном состоянии. Средний пробег составляет всего 102 тысячи километров. Автоэксперт журнала Сергей Зиновьев рассказал об особенностях седана Mercedes-Benz C-класса с пробегом.

«Комфортная и надежная машина с очень выносливой подвеской. Кузов отлично противостоит коррозии. Картину портят только моторы. Несмотря на обширную линейку, атмосферника нет и здесь. Две трети предложений — с младшим турбомотором 1.6 (150 или 156 л.с.). Жить с ним можно, но нервно: низок ресурс цепи ГРМ, термостата, помпы, фазорегуляторов, плюс течи», — отметил эксперт.

По его словам, похожие проблемы и у 2-литрового мотора М274 (184 л.с.). На смену им пришел 1.5 (184 л.с.) серии M264 с новым набором «болячек»: форсунки, нагар, повреждение поршней от плохого топлива. Выигрышно на этом фоне выглядит дизель 2.1, способный пройти 300 тысяч км без серьезных вмешательств. Но дизельные версии дороже и встречаются редко.

Зиновьев также сообщил, что гидромеханические автоматические коробки 725.0 и 722.9 надежны и способны прослужить 350 тысяч километров. Однако главный минус модели — отсутствие достойного бензинового двигателя.

