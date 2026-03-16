Синоптик посоветовал не спешить с заменой шин в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рекомендовал автомобилистам Москвы и Московской области отложить замену зимней резины на летнюю до стабилизации температурного режима.

«До конца марта в ночные часы будут наблюдаться небольшие заморозки — 0...-3 °С. Днём всё будет таять при температуре +6…+11 °С, а в тёмное время суток — подмерзать, из-за чего на дорогах образуется гололедица», — рассказал эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, наиболее опасное время на дорогах весной — вторая половина ночи и утренние часы, когда формируется ледяная корка.

В свою очередь, автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с сайтом kp.ru добавил, что окончание зимнего сезона приходит с отключением отопления в квартирах.

«Так что, возможно, в середине апреля можно будет резину менять. Но до конца марта это делать точно не стоит», — сказал специалист.

