Что грозит водителю, который обозвал гаишника слепым

Юрист Воропаев: за унижение гаишника грозит уголовная ответственность. Оскорбление инспектора ГИБДД может стоить водителю свободы. Адвокат Лев Воропаев в беседе с Motor разъяснил, что за унижение чести и достоинства представителя власти грозит ответственность по статье 319 УК РФ.

«Нельзя говорить сотруднику ГИБДД, что он не увидел что-либо из-за проблем со зрением, потому что это может быть воспринято как унижение чести и достоинства представителя власти, выраженное в непристойной форме, еще и в публичном месте. Это может повлечь, в том числе, и уголовную ответственность по статье 319 Уголовного кодекса», — сообщил адвокат.

Воропаев отметил, что общение с представителем власти должно быть корректным и абсолютно исключать какие-либо слова, которые унижают честь и достоинство. Также водителю следует говорить доверительно, не используя ненормативную лексику либо иные слова, которые могут быть восприняты как оскорбление.

