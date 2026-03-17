Найден способ решить проблему коротких сидений в китайских автомобилях

Не секрет, что во многих китайских автомобилях преимущественно массового сегмента используются не самые удобные кресла. Главная проблема - короткие подушки. Из-за этой эргономической особенности высоким водителям приходится сидеть в неудобной позе, ноги нередко затекают.

Как отмечает портал "Автовзгляд", вариант с заменой таких кресел на нештатные эксперты исключают. Дело в том, что управление транспортным средством с изменениями, не вписанными в регистрационные документы, влечет административную ответственность, согласно частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Штраф по этой статье составляет 500 рублей. Если владелец еще и проигнорирует требование инспектора, который обнаружит "чужие" кресла, ГИБДД может инициировать прекращение регистрации автомобиля.

В то же время журналисты нашли оригинальный выход - купить на маркетплейсах за небольшие деньги (всего пару тысяч рублей) специальные вставки-удлинители сидений. Такие накладки быстро и достаточно надежно интегрируются в кресла, компенсируя заводской недостаток.

Понятно, что такой кустарный "тюнинг" не решит проблему полностью, однако заметно улучшит ситуацию. К тому же, подобная доработка не только легко устанавливается, но и легко снимается.