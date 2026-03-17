Эксперты объяснили, какие подержанные шины покупать нельзя.

Желание сэкономить на автомобиле понятно, но когда речь заходит о покупке подержанной резины, цена не должна становиться главным аргументом.

Спрос на такие шины велик, особенно среди владельцев автомобилей с нестандартными размерами колес, где новый комплект вылетает в копеечку. Однако автоэксперты предупреждают: охота за дешевизной может обернуться серьезными проблемами на дороге.

Покупать б/у можно, но только вооружившись лупой и здравым смыслом. Первое, на что стоит обратить внимание – возраст покрышек. Если шинам больше пяти лет, от них лучше отказаться, даже если на вид они кажутся приличными. Со временем резина теряет свойства, «дубеет» и покрывается микротрещинами, которые не видны невооруженным глазом.

Обязательно найдите дату производства на боковине: если продавец ее «случайно» не помнит, возможно, он пытается скрыть почтенный возраст товара.

Далее – внимательный осмотр. Глубокий и неравномерный износ протектора, следы вулканизации, грыжи или торчащий корд – это красные флаги.

Также насторожить должно предложение купить сборную солянку: две покрышки одной марки и две другой. ПДД напрямую запрещают использовать на одной оси разные по рисунку или типу шины. Кроме того, если вы соберете такой «винегрет», в случае прокола найти замену будет крайне сложно – придется снова искать такую же редкую покрышку или покупать новую пару.