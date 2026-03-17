Пневмоподвеска и тотальная локализация: тест-драйв грузовика "Валдай 12"

Для нижегородского производителя Валдай 12 стал первым грузовиком полной массой более 10 тонн. Но этот «первый блин» явно не оказался комом. Сегодня это одна из самых популярных моделей во всей линейке марки, а в ряду Валдаев она однозначно наиболее востребованная. В чем секрет такого успеха? Попробуем разобраться в ходе нашего теста этого автомобиля.

А все-таки он наш!

Премьера грузовичка состоялась осенью 2023 годав рамках выставки Comtrans, а продажи стартовали спустя год – осенью 2024-го. Производитель очень тщательно подготовился к выпуску модели и представил рынку почти полностью локализованный продукт с отечественной силовой линией и основными конструкционными элементами, а также сборкой, сваркой и окраской. Об уровне этой подготовки и ее результатах свидетельствует хотя бы тот факт, что ГАЗ дает на Валдай 12 восьмилетнюю гарантию от сквозной коррозии. Столь смелым обещаниям способствует применение на конвейере отработанной технологии подготовки и окраски, используемой также при изготовлении Газелей Next и NN . Она включает тринадцать этапов подготовки поверхности к окраске и катафорезное грунтование.

Нижегородцы постарались наилучшим образом подготовить среднетоннажник для решения стоящих перед ним задач. Во-первых, они ограничили полную массу машины не подпадающими под «Платон» 11 990 килограммами. У транспортных средств категории N2 это верхняя планка, при которой не нужно регистрировать автомобиль в системе. Причем благодаря легкости шасси он получил грузоподъемность, достигающую восьми тонн.

Во-вторых, Валдай 12 оснастили российским, хорошо известным по семейству ГАЗонов 4,4-литровым дизельным двигателем ЯМЗ-534 с максимальной мощностью 168,9 л.с. (при 2300 об/мин) и пиковым крутящим моментом 662 Нм (в диапазоне 1200-1600 об/мин). Этот мотор соответствует нормам Евро-3 и лишен доставляющих массу хлопот вспомогательных систем – рециркуляции отработавших газов, сажевого фильтра и, естественно, AdBlue. Обслуживать такой дизель дешевле, а его ресурс, по словам производителя, достигает миллиона километров. Насколько он соответствует реальности, сказать на данный момент сложно: пока еще нет машин, даже близко подкативших к этой цифре. Но то, что предпосылки к ее достижению имеются, оспаривать не станем.

У Валдая 12 есть моторный тормоз (кстати, тоже отечественного производства), позволяющий снизить затраты на топливо и обслуживание рабочей тормозной системы. Ну и 6-ступенчатая механическая коробка передач (российская!) по определению тоже экономична и неприхотлива в обслуживании.

Правда, в управлении ею есть один немаловажный нюанс: первая скорость включается назад. Во время теста эта деталь сразу обозначила свое присутствие и потребовала определенного привыкания. Однако сделать это оказалось несложно, и уже после нескольких десятков километров пробега, остановок и стартов необходимый навык появился и прочно отложился в памяти.

Чем больше – тем лучше

Валдай 12 существует в четырех вариантах колесных баз: 3310 мм, 3860 мм, 4710 мм и 5310 мм. По спецзаказу доступно еще одно исполнение – с колесной базой в 6310 мм. Вариантов кузова еще больше. В общей сложности возможны 11 модификаций: стандартные фургоны и бортовые платформы, изотермические фургоны и шторно-бортовые платформы. А кроме того, есть цистерны, платформы с КМУ, самосвалы, эвакуаторы.

Причем все это – на разных длинах и с разными высотами (для тех надстроек, которым это актуально). В целом Валдай 12 с полезным объемом грузового отсека, достигающим 60 кубометров, при внутренней высоте кузова до 2,9 м и длине до 8,5 м способен вмещать до 21 европаллеты.

Рама изготовлена из высокопрочной стали S550MC толщиной 6 мм, которую заслуженно очень любят европейские производители грузовой техники. Для увеличения угловой жесткости рамы используются оригинальные трубчатые поперечины.

Кабина, пусть и не блистающая изысками роскошных материалов и передовых технологических ноу-хау, вполне комфортная и даже уютная. Тест проходил в морозный зимний период, поэтому ее достойное утепление не осталось незамеченным. Оно достигается благодаря двухстороннему утеплению фронтального щитка, а также утеплению пола кабины в районе ног водителя и пассажира, задней стенки и спального места.

Благодаря этому кабина быстрее прогревается (конечно же, настолько быстро, насколько это в принципе позволяет дизельный двигатель) и дольше держит тепло. Во время длительных погрузочно-разгрузочных стоянок это позволяет сэкономить на солярке. При желании автомобиль можно оснастить и дополнительными нагревателями-догревателями. Естественно, за деньги.

Простенько, но со вкусом

Как уже было сказано, ни технологических, ни дизайнерских изысков в кабине нет. Но интерьер организован и оформлен с умом. Простенькая, но нормально работающая двухдиновая мультимедийная система, мультируль с регулировкой по вылету и высоте, огромное количество подстаканников и всевозможных отсеков для хранения, включая две полки под крышей перед водителем и пассажиром. Все это стоит не слишком дорого, но с функциональной точки зрения имеет большое значение. К сожалению, далеко не все производители это понимают, злоупотребляя оснащением дорогим, но малополезным.

Хорошую обзорность обеспечивает не только большая площадь остекления, но и шесть зеркал, позволяющие видеть все, что происходит в периметре кабины и кузова. К тому же уже в базовой комплектации есть камера заднего вида. Кстати, есть в базе и система помощи при старте в гору, и кондиционер, и подогрев подрессоренного водительского сиденья, и три USB-разъема (один из которых – мультимедиа), и две стандартные 12-вольтовые розетки.

Все кабины – со спальным местом, в котором, надо признать, взрослому мужчине разместиться для сна со всеми удобствами будет трудно. Но отдохнуть во время рабочей паузы вполне получится. Над спальником расположены крючки для верхней одежды.

У боковых форточек есть режим проветривания, и еще к таким приятным мелочам можно отнести несколько пустых слотов для вывода управления навесным оборудованием: не придется городить огород самоделок, сохранив аккуратный вид передней панели.

Сама панель изготовлена из приятного на ощупь мягкого пластика, разной фактурой которого выделены различные функциональные зоны. Серебряное обрамление «матового хрома» – у дефлекторов системы отопления и вентиляции, подлокотников в дверях и клавиш на рулевом колесе. Черное – у кондиционера и пепельницы. Лакированное сетчатое – у головного устройства, соседнего с ним слота, где стоит тахограф, и клавиш, расположенных ниже.

Ну и вдобавок ко всему в кабине находится дистанционный пульт управления пневматической задней подвеской, которой оснащаются все автомобили, начиная с базовой комплектации.

Мягко, быстро и маневренно

Пневмоподвеска не только упрощает выполнение погрузочно-разгрузочных работ, подстраивая высоту борта к высоте пандуса, но и самым благоприятным образом сказывается на поведении машины в движении. В сочетании с малолистовыми рессорами (всего два листа) на передней оси такая ходовая часть обеспечивает грузовику впечатляющую плавность. Сложно сказать, насколько она сохраняется при максимальной загрузке, но во время теста автомобиль очень порадовал легкостью своих манер.

Тяговитость тоже на высоте. Запустив двигатель и включив передачу, достаточно просто постепенно отпускать педаль сцепления – автомобиль тронется даже без нажатия на педаль газа. То же самое происходит и на второй, и и на третьей передачах. Речь, естественно, идет о порожней машине, но это дает довольно наглядное представление о возможностях Валдая 12.

Однако наибольшее впечатление произвела маневренность автомобиля. Спецификация уверяет, что минимальный радиус разворота модели составляет 5,8 м. В эту цифру трудно поверить, пока лично не удостоверишься в том, насколько сильно могут поворачиваться колеса – до 50 градусов. В условиях плотной городской застройки, в напряженном потоке и на складских терминалах управляться с Валдаем 12 чрезвычайно просто. Он лихо вписывается даже в самые крутые повороты и ловко проходит по узким парковочным коридорам там, где и на легковушке-то порой пробраться сложно.

662 Нм крутящего момента – не самый выдающийся показатель в сегменте, но один из наиболее высоких. В совокупности с почти 170 «лошадками» они наделяют автомобиль приятной разгонной динамикой. Очень быстро возникает ощущение, что запаса мощности машине хватит всегда, на любых дорогах и в любых ситуациях. Только успевай переключать передачи, главным образом – в верхнем диапазоне. Для среднетоннажников, часто имеющих дело с длительными прострелами по магистралям, это крайне важно.

Да и водителям проще. Когда машина обеспечивает свободу ускорений в различных режимах нагрузки и условиях движения, управлять ею значительно легче. А это значит, меньше будет усталости. Удобное в хвате рулевое колесо, которое не заставляет широко расставлять руки и часто перехватываться при вращении, как это бывает на многих «одноклассниках», пневматические дисковые тормоза, имеющиеся уже в базе ABS и ASR (которые, по уверениям производителя, рассчитаны на 18-тонные машины) – все это действительно заметно упрощает управление грузовиком.

Кто﻿ еще?

Несмотря на насыщенность сегмента среднетоннажных грузовиков, реальных соперников у автомобиля только два. Это камазовский Компас 12 и Sollers TR120, поскольку они также имеют высокую степень локализации, и потому по цене гораздо привлекательнее «иностранцев» из КНР.

Если суммировать все скидки, наиболее доступным сейчас является Компас, предлагаемый по цене от 4,7 миллиона рублей за промтоварный фургон. Аналогичные Валдай 12 и Sollers TR120 обойдутся в 5,7 миллиона. Но на стороне нижегородца самый широкий ряд модификаций с пятью колесными базами, повышенная маневренность благодаря удивительно маленькому радиусу разворота, наличие в базе пневмоподвески. Именно эти преимущества позволяют ему на равных спорить даже с более доступным по стоимости конкурентом.