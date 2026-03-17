Водители оценили состояние дорог весной

Россияне оценили состояние дорог весной 2026. С приходом потепления на территории России традиционно начинаются серьёзные проблемы с дорожным покрытием. Таяние снега, частые переходы через ноль, ночные весенние заморозки и потепление в дневное время — всё это отражается на состоянии дорог и безопасности дорожного движения. Редакция Quto.ru решила узнать у читателей, как обстоят дела в их регионах. К сожалению оказалось, что не лучшим образом.

© Quto.ru

В опросе, который проводился в начале марта, приняли участие 4 741 человек. И подавляющее большинство — 80% или 3 774 участника исследования — отметили, что дорожное покрытие отвратительное, с огромным количеством ям.

Намного меньше тех, кто оценивает состояние дорог как удовлетворительное, хотя признаёт наличие некоторых проблем — этот вариант выбрали 12% респондентов, то есть 581 человек.

Ещё 5% опрошенных (245 человек) отметили, что ям много, но ремонтируют их оперативно, а 3% счастливчиков (141 человек) сообщили, что претензий к дорогам нет.

Ранее россиянам объяснили, кто должен платить за поломки машин из-за плохих дорог.