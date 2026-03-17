Как новые поправки позволят выявлять отсутствие полисов ОСАГО

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят выявлять на дорогах незастрахованные по ОСАГО машины. Поправка была простая, но имеющая значительные последствия. Это один из ключевых шагов по внедрению в 2026 году проверки наличия ОСАГО по камерам, заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

© Российская Газета

В настоящее время статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, а текст принятого законопроекта уточняет, что "лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения".

Законопроект вступает в силу с момента его официального опубликования.

"Принятый законопроект - это законодательная база для запуска проверок наличия договоров ОСАГО с использованием дорожных камер. Мы рассчитываем, что эта мера окажет благоприятное влияние на ситуацию на дорогах в целом. Ведь проблема "бесполисников" бьет по добросовестным автовладельцам. Потому что контроля нет, и у человека, который едет, нет гарантии, что он получит возмещение при ДТП", - пояснил Евгений Уфимцев.

По его словам, контроль наличия договора ОСАГО с помощью камер в первую очередь нужен именно для защиты тех граждан, тех автовладельцев, которые попадают в ДТП и потом вынуждены взыскивать с автовладельца без полиса ОСАГО причиненный ущерб в судебном порядке.

"Водитель без полиса, являющийся виновником ДТП, должен из личных средств оплатить ремонт и своей, и чужой машины, а денежных средств на это может просто не хватить. И люди остаются без ничего. Государству надо приложить усилия, чтобы люди с этим не сталкивались. Кроме того, проверка по камерам наличия договора также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, т.к. добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса", - подчеркнул глава РСА.

Как напомнил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин, еще с прошлого года полностью готова интеграция через СМЭВ-4. Это транспорт, система межведомственного электронного документооборота, взаимодействия по предоставлению ГИБДД нужной информации для проверок транспортных средств, которые попадают в объектив камер, на наличие полиса ОСАГО. Этот сервис развернут. Теперь главное, чтобы со стороны ГИБДД он был подхвачен.

А именно, камера должна не просто сфотографировать номер, но система ГИБДД должна его оцифровать и передать в НСИС для проверки наличия полиса на данную дату.

Так же Николай Галушин напомнил тем, кто покупал полис ОСАГО до регистрации автомобиля в ГИБДД, а после постановки на учет не сообщил страховщику регистрационный номер о необходимости это сделать. По прошлому году 4,6 миллионов полисов ОСАГО, которые находятся в АИС "Страхование" не имеют регистрационных знаков. При тщательном разборе ГИБДД штрафа не вынесет, поскольку, помимо регистрационного знака, в базе данных также есть идентификационный VIN-номер автомобиля. Но лучше избегать лишних проблем и конфликтных ситуаций, просто предоставив соответствующие данные страховщику.

Это не единственная техническая проблема. Главная проблема именно во взаимодействии систем АИС "Страхование" и системы МВД "Паутина". Обновить ее должны только к октябрю этого года. А значит раньше камеры на выявление такого нарушения не заработают. Но зато уже появились правовые основы для выявления подобных нарушений.

Кстати, для пущей защиты от ошибочных штрафов предусмотрен такой порядок. Система не сразу будет выносить штраф тому, кто без полиса. Информация будет обрабатываться. Действительно, данные могут не в один даже день поступить в систему, особенно если полис оформлялся в бумажном виде.

Поэтому предусмотрен некий период ожидания. Попадется такой автомобиль без страховки на камеру спустя 10 дней - вот тогда наказание неминуемо.