Новые "Москвичи" серии М прошли испытания: что в них особенного

"Москвич" М70 и М90 позиционируются отечественным брендом как игроки сегмента "масс-премиум", готовые конкурировать на равных с лучшими кроссоверами нашего рынка. Что поможет им в этом, корреспондент "Российской газеты" выяснял в ходе первой ездовой презентации двух моделей в Карачаево-Черкесии.

© Российская Газета

В гамме моделей "Москвич" с недавнего времени сосуществуют две линейки автомобилей. Представители первой - это хорошо известные кроссоверы 3, 3e и 8, а также седан 6. Все они, как известно, базируются на платформах моделей JAC. Вторую группу на сегодня представляют новые кроссоверы М70 и М90, являющиеся адаптированными и локализованными вариациями машин MG (Morris Garages). Эта британская марка сегодня принадлежит китайскому государственному автогиганту SAIC.

Новая страница

Во внешности "Москвич" М70 даны цитаты из Infiniti и Porsсhe. Фасад с агрессивным изгибом капота, крупной радиаторной решеткой и аэродинамическими элементами в нижней части бампера выполнен в восточном ключе. Однако, как ожидается, в ходе первого планового рестайлинга в этом ракурсе мы увидим больше стилевых деталей, отсылающих к наследию "Москвича". Представители марки ясно дали это понять. Пока же о принадлежности к отечественному семейству сигнализирует крупный логотип на капоте - стилизованная литера "М", в основе которой - узнаваемые зубцы кремлевской стены.

По внешним габаритам "семидесятка" - типичный представитель сегмента С-SUV: длина - 4655 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1664 мм. Колесная база - 2765 мм, дорожный просвет -182 мм. В подвеске спереди применены стойки "Макферсон", сзади - "многорычажка". Тормоза на всех колесах - дисковые, передние - вентилируемые. 19-дюймовые колеса идут уже в базе. Дверные проемы - широкие, а багажное отделение на 507 л снабжено клавишей сервопривода, имеет удачную конфигурацию без сильных выступов. В подполье нашлось место для "докатки".

Салон располагает к себе приятными материалами отделки (мягкие пластики, экокожа) и удачным сочетанием цветов и фактур. Особенно понравилась комбинация рыжей и бежевой обшивки передней панели. За цифровой инструментарий отвечает кластер из двух 12,3-дюймовых дисплеев. Они почти не бликуют на солнце, софт быстрый, но разрешение картинки у конкурентов сегодня повыше. С другой стороны, такие горизонтальные экраны - лучше, чем новомодные вертикально ориентированные "телевизоры" некоторых соперников, слепящие водителя в ночное время и выглядящие гротескно.

Как бы то ни было, изображение системы кругового обзора информативно, есть такие полезные ракурсы, как вид с высоты птичьего полета. Смартфон легко интегрируется по протоколам Apple и Android (по проводам), а за его подзарядку отвечает помимо слотов USB-площадка на центральном тоннеле. Отлично и то, что на консоли имеется набор физических кнопок, завязанных в основном на меню климат-контроля. На спицах же модного руля имеются две клавиши, которым можно назначить команды.

Кресла достойны отдельного комплимента. Передние - в меру мягкие, с обширными электрорегулировками, длинными подушками и развитой поддержкой. Подогрев имеется у передних сидений и боковых секций дивана.

Сзади по мерам компактного SUV места очень много по всем направлениям, есть откидной подлокотник, дефлекторы и USB-слоты. Жаль только, что спинка дивана "семидесятки" не регулируется по наклону. Зато она складывается в ровный пол - так можно получить площадку на 1484 л.

Драйверский запал

Ездовые таланты "семидесятки", которая предлагается пока только в исполнении 4х2, стали откровением. Первым на нашем тесте побывал кроссовер со старшим 2-литровым 200-сильным мотором и 9-диапазонным "автоматом". Потенциала тяговитого турбоагрегата хватает такой машине практически для любых дорожных сценариев. Более того, этот кроссовер набирает темп, управляется, отрабатывает неровности вышколенно, породисто. Автомат с подрулевыми лепестками не мешкает с переключением "вниз" при кикдауне, не путается в передачах и не допускает трансмиссионных рывков. Провалов в тяге при наборе скорости не наблюдается. Нажал на газ - получил живой и быстрый отклик.

Под стать настройкам мотора и коробки - рулевое управление. Оно здесь прозрачное, достаточно острое, точное, с хорошо налаженной обратной связью. Ходовая при этом настроена упруго, но не жестко. Автомобиль уверенно стоит на скорости и не допускает сильных боковых кренов даже при намеренно резком заходе на вираж. Легкая тряска при проезде бугристых грунтовок присутствует, но о каком-либо дискомфорте речи не идет. С энергоемкостью шасси тоже все в порядке - ходовая не допускает пробоев даже на крупных ямах.

В то же время в модели сделан задел на усиление внедорожного потенциала. Привод на момент старта продаж предусмотрен исключительно передний, однако имеется система контроля на спуске, а систему ESP можно отключить не только в соответствующем пункте меню, но и в режиме "Индивидуальный". Здесь задается не только усилие на руле и алгоритм работы "автомата", есть также отдельный ползунок, отвечающий за активацию и деактивацию системы стабилизации. По словам представителей марки, трансмиссия 4х4 точно будет предложена, но вряд ли это произойдет в текущем году.

Что же касается версии с младшим 1,5-литровым 150-сильным мотором, ей выделен 6-ступенчатый преселективный "робот". Такой автомобиль ускоряется почти столь же уверенно, в том числе и на горных подъемах. Коробка работает деликатно, без каких-либо подергиваний, однако если утопить педаль газа в полу, последует заметная пауза с реакцией на "газ". Системы выбора режимов движения здесь нет, но у трансмиссии имеется ручной и спортивный режимы.

Какие сюрпризы приготовил новый флагман

А что же старшая модель? "Москвич" М90 имеет солидную и динамичную внешность и трехрядный салон, причем на двухместной "галерке" с изменяемым наклоном спинок могут разместиться не только дети, но и взрослые, если сместить диван среднего ряда ближе к спинкам передних сидений. Сзади есть также слоты USB и светильник.

Что касается стиля, пока, как и в случае с 70-м, кроме фирменной эмблемы фамильных черт "Москвичей" былых времен не наблюдается. Однако они могут появиться уже достаточно скоро - к моменту перехода на сборку полного цикла. "Семидесятку" планируется начать собирать по такой схеме уже к концу года, "девяностый" - позже.

Как бы то ни было, перед нами большой и просторный автомобиль (длина - 4983 мм, ширина - 1967 мм, высота - 1778 мм, колесная база - 2915 мм, клиренс - 190 мм). Багажник при семиместной рассадке вмещает 332 литра, а при сложенных спинках второго и третьего рядов - уже 2093 литра. "Докатка" разместилась под задним свесом. Благодаря широким проемам удобно забираться на любое из мест, двери, как и в "семидесятке", прикрывают пороги.

Водитель и пассажиры двух передних рядов восседают на широких и мягких подогреваемых сиденьях, для передней пары предлагается функционал вентиляции кресел. Массажной системы в списке опций, правда, нет, однако ее добавление - в планах, как и опциональной пары капитанских кресел вместо безальтернативного на сегодня трехместного дивана.

Цифровой инструментарий реализован за счет сдвоенных 12,3-дюймовых экранов "приборки" и центрального "тачскрина". При этом в водительской зоне имеется целая батарея физических кнопок, облегчающих доступ к мультимедийному меню. Протоколы подключения мобильных устройств сделаны беспроводными, а USB-разъемы - современного формата Type-C.

М90 подкупает, прежде всего, высокой плавностью хода. На хорошем асфальте кажется, что машина не едет, а плывет, настолько деликатно упругие элементы отрабатывают всевозможные неровности дороги. Оборотной стороной такой перинной мягкости является не сильная, но ощутимая на волнах асфальта вертикальная раскачка. Крены в поворотах, тем не менее, не велики, а рулевое управление по меркам "среднеразмерников" настроено едва ли не по-спортивному остро. Руль точный, с внятным возвращающим усилием, чувствуется, что подвеску и рулевое управление настраивали профессионалы.

К тормозной динамике по большому счету не придраться. Большая машина замедляется уверенно и предсказуемо, однако ход левой педали здесь все же великоват, нужно приноровиться к дозировке усилия.

Ускоряется полноприводный автомобиль уверенно и даже мощно. Правда, быстрые реакции и ощутимый подхват происходят лишь при выборе режима "Спорт". В режимах "Нормальный" и тем более "Эко" реакции на "газ" несколько смазаны, так что менять спортивные предустановки на какие-то другие, честно говоря, не хочется. Да и расход топлива не оказывается в "Спорте" чрезмерным - порядка 14 л/100 км при активном движении в горах. На трассе аппетит снижается еще на пару литров.

Можно, конечно, посетовать на отсутствие у 9-диапазонной коробки передач ручного режима, который пригодился бы и на спусках, и на проселке. Зато благодаря опять-таки профессиональной калибровке полноприводной трансмиссии автомобиль уверенно преодолевает легкое бездорожье. Мы убедились в этом в ходе тестовых проездов в снежной колее. Нужно только не забывать активировать шайбой на центральном тоннеле режимы "Снег" или "Бездорожье".

Что с ценами

М70 обойдется как минимум в 2 689 000 рублей, максимальная версия обойдется 3 209 000 рублей. Безальтернативно полноприводный М90 оценен в 3 855 000 рублей (все это с учетом скидок). Компании предстоит приложить усилия, чтобы убедить покупателей в том, что речь идет о машинах более высокого класса в сравнении с представителями текущей линейки.