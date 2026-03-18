Как производят электромобили UMO

В столице на автозаводе "Москвич" начали выпускать новый электромобиль, причем под новым брендом UMO. Первая сотня машин уже сошла с конвейера, но поступит она в таксопарки. А вот розничные продажи обещают открыть в апреле - по цене от 2,5 млн рублей. Корреспондент "РГ" побывал на заводе и узнал, чем интересна новинка.

© Российская Газета

Умное такси

Производством этой машины занялась столичная компания "ЭМ Рус" - резидент технополиса "Москва" и участник московского кластера электромобилестроения. А основным технологическим партнером стал "Яндекс" - сервисы компании уже встроены в автомобиль. Для управления используется русскоязычный голосовой ИИ-помощник Алиса - просто обратившись к нему вслух, можно открыть окно или багажник, а также прогреть машину, находясь дома. Достаточно попросить: "Алиса, прогрей автомобиль".

UMO - это кроссовер, созданный на базе китайского GAC Aion Y Plus. У него очень просторный салон на пять мест, а объем багажника превышает 400 литров. Задние двери открываются на 90 градусов, что здорово облегчает посадку - в машину не нужно втискиваться даже с сумкой в руках, как в некоторые другие модели. Это особенно важно для такси, но и в личном авто лишним не будет.

Электромобиль адаптирован под российские климатические условия, заряда батареи летом хватит на 420 километров. "Даже в такую погоду, как минувшей зимой, в 20-градусный мороз, запаса хода хватит на 350 километров - это уникальная ситуация для электромобилей в целом, мы провели в этом направлении большую работу, - рассказал гендиректор "ЭМ Рус" Илья Рашкин. - Удалось существенно увеличить энергоэффективность машины и добавить автономное отопление".

Среди зимних опций в машине также есть обогрев руля, сидений и зеркал. На быстрой зарядной станции восполнить заряд батареи до 80% можно всего за полчаса. При этом производитель дает гарантию на батарею, если на пробеге до 400 тысяч километров остаточная емкость опустится ниже 70%, то ее заменят бесплатно.

С точки зрения водителя обычных бензиновых машин UMO отчасти напоминает космический корабль. Физических кнопок и приборов со стрелками практически нет - вместо них два экрана. Первый, сразу за рулем, играет роль приборной панели, а другой, между водителем и пассажиром, дает возможность управлять дополнительными функциями и сервисами "Яндекса". Нет даже привычного рычага коробки передач - вместо него переключатель возле руля.

Комфорта добавляют и особенности электромотора - плавный ход, тишина в салоне, отсутствие вибраций, быстрый разгон. В коммерческой версии есть еще и прозрачная стеклянная панорамная крыша. Потолок, кстати, высокий - головой его не задеть даже с ростом выше среднего. Помимо стандартных разъемов USB под рукой водителя оборудована беспроводная зарядка - на нее достаточно просто положить телефон, и он будет заряжаться без всяких проводов.

UMO не случайно планируют активно использовать в такси. Дело в том, что машина экономична - при использовании публичной зарядной сети один километр пробега будет стоить меньше трех рублей. А при зарядке дома - меньше одного рубля. К тому же в электромобилях не нужно регулярно менять моторное масло и масляный фильтр - обслуживание тоже выходит дешевле.

На зарядку становись

На "Москвиче" производят уже четыре модели авто, включая электромобиль "Москвич 3е", UMO стал пятым, а до конца года планируется наладить выпуск еще трех моделей. Это электромобиль "Атом", а также продолжение линейки "Москвичей": "Москвич М70" и "Москвич М90". Что касается UMO, то до конца года планируется выпустить более трех тысяч таких электромобилей. Как видно, электрокары постепенно становятся все более распространенными.

"Столичный автозавод "Москвич" успешно трансформируется в высокотехнологичный кластер по производству электрических и гибридных автомобилей, - заявил мэр Сергей Собянин на церемонии запуска производства нового электромобиля. - Современное оборудование, высококвалифицированный коллектив и большой опыт решения сложных технологических задач являются залогом успеха для таких проектов, как выпуск UMO".

С момента возрождения автозавода "Москвич" в марте 2023 года объем продаж предприятия составил почти 60 тысяч машин, из них более 4 тысяч - электромобили. "Москвичи" активно работают в такси и сервисах каршеринга, а также в автопарках федеральных и городских ведомств. UMO имеет все шансы стать столь же популярным на столичных дорогах.

Кстати

Москвичей в электромобилях привлекают не только высокие технологии и возможность сэкономить на дорожающем топливе, но и солидные льготы. Владельцы такого транспорта освобождены от уплаты транспортного налога и имеют возможность пользоваться городскими парковками бесплатно. Кроме того, с электромобилей не берут плату при поездках по платным дорогам.