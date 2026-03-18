Автоэксперт рассказал о тонкостях весеннего шиномонтажа

Весенний шиномонтаж - это не просто смена зимней резины на летнюю, а полноценная проверка состояния колес и подвески после тяжелого сезона. За зиму автомобиль переживает перепады температур, холодные пуски, реагенты на дорогах и удары о ямы.

© Российская Газета

Если ограничиться только переобувкой, можно пропустить проблемы, которые позже приведут к вибрациям, неравномерному износу и дополнительным расходам, рассказывает "Российской газете" автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

Менять резину стоит тогда, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7 °C. Именно в таких условиях летние шины работают эффективно и обеспечивают нормальное сцепление. Затягивать с заменой не стоит: зимняя резина в тепле быстрее изнашивается и ухудшает управляемость, особенно на сухом асфальте.

Перед установкой летнего комплекта важно внимательно осмотреть шины. Минимально допустимая глубина протектора для легкового автомобиля - 1,6 мм, но до этого значения лучше не доводить. При остатке менее 3 мм заметно возрастает риск аквапланирования на мокрой дороге. Также стоит проверить равномерность износа - если одна сторона стерта сильнее, это может говорить о нарушении сход-развала или проблемах с подвеской.

Обратите внимание на возраст шин. По маркировке DOT можно определить дату производства: последние четыре цифры обозначают неделю и год выпуска. Даже если протектор выглядит достойно, резина со временем теряет эластичность. Шины старше 8-10 лет желательно заменить, особенно если на боковинах появились мелкие трещины.

Перед монтажом важно очистить посадочные поверхности диска и ступицы от грязи и ржавчины. Именно коррозия часто становится причиной биения руля после балансировки. Осмотрите сами диски на предмет трещин и деформаций, проверьте состояние болтов или гаек. Не забудьте про вентили и датчики давления - изношенные уплотнители могут привести к постепенной потере воздуха.

Балансировка обязательна при каждой сезонной смене колес. Даже небольшой дисбаланс вызывает вибрации на скорости и ускоренный износ элементов подвески.