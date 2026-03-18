За громкую музыку в машине может грозить штраф

Автомобилистам грозит штраф за громкую музыку в машине в вечернее и ночное время. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник кафедры административного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Если шуметь с 23 часов до 7 часов, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей», — сообщил эксперт.

Эксперт также добавил, что периоды времени, когда нельзя шуметь, определяются законами российских регионов.

«При этом гражданина нельзя подвергнуть административному штрафу по закону субъекта Российской Федерации на сумму свыше 5 тысяч рублей», — заключил Зокиров.

