Названы способы добиться максимальной тишины в автомобиле

Современные автомобили стали гораздо более тихими, чем машины, собранные на стыке тысячелетий. Однако многие водители стремятся к максимальному акустическому комфорту. Добиться максимальной тишины в салоне можно несколькими простыми способами, о которых «Ленте.ру» рассказали специалисты автотехцентра «Клуб 4x4».

Одним из источников шума в холодное время года являются шипованные шины, без которых не обойтись в большинстве российских регионов. Для начала мастера советуют не забывать обращать внимание на маркировку самих покрышек. На наклейках всегда указывается один из трех классов, где первый означает тихую шину, а третий — самую шумную. Рядом с этой информацией приводится уровень шума в децибелах по логарифмической шкале. Разница в три децибела означает, что одна шина будет громче другой в два раза.

Любителям тишины нужны специальные — «бесшумные» — тормозные колодки. Они отличаются более жесткой стальной основой, особым составом фрикционной накладки и наличием многослойных противоскрипных пластин, что и обеспечивает бесшумное торможение.

Не составляет проблем найти в продаже готовые комплекты для шумоизоляции на любой кошелек. Монтаж можно выполнить самостоятельно, разобрав салон, или доверить эту работу мастеру.

В некоторых случаях проблему решит установка локеров (подкрылок). Если штатные пластиковые детали отсутствуют, альтернативой станут «жидкие подкрылки» — специальная мастика, которая не передает звук и наносится на тщательно подготовленную поверхность, объясняют специалисты. Более эффективным решением станут мягкие «шумогасящие» локеры из иглопробивного нетканого материала или их аналоги с мягким наружным слоем вместо жесткого пластика.

В борьбе с шумом также помогут уплотнители. Если родные дверные уплотнители со временем потеряли форму, на их место можно установить многоконтурные. Дверь после этого будет закрываться туже, но шума в салоне станет меньше. Дополнительно можно использовать Z-образный уплотнитель для щели между передним крылом и дверью. Владельцам «возрастных» машин помогут специальные мягкие полоски, которые вставляются во все видимые щели. Их легко найти на маркетплейсах.

