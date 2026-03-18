Китайские автомобили продолжат уходить из России

К первой половине марта российский рынок покинули 16 моделей. Обозреватель портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев рассказал "Российской газете", почему так происходит.

В РФ уже несколько лет формировалось простое правило в отношении автомобилей низкого и среднего ценовых сегментов - необходимость организации локальной сборки, а также адаптация показателей мощности двигателей под нашу специфику. Поставляемые из Китая модели постепенно теряли свою актуальность.

С индексациями утилизационного сбора в декабре 2025-го и январе 2026-го стоимость многих моделей значительно выросла. В результате ряд компаний завершил продажи даже показывавших неплохие рыночные результаты моделей - при дальнейшем импорте цены на них перестанут быть конкурентными. В качестве одного из примеров можно выделить GAC GS3.

В то же время часть моделей покинула рынок России по другим причинам. Так, машинам Chery на смену планомерно приходят аналоги Tenet. А другие автомобили, по типу Bestune T55 и Dongfeng 580, просто потеряли свою актуальность.

Возвращение ушедших моделей на рынок России возможно. У некоторых автомобилей снизят мощность двигателя (как уже делает Geely с некоторыми моделями в линейке), а другим пересмотрят комплектации. Но это достаточно трудоёмкий процесс, требующий времени и инвестиций.

И все же именно локальное производство будет решающим фактором. Ведь в перспективе оно позволит компаниям получать компенсацию утилизационного сбора, формируя привлекательное рыночное предложение. Но запрыгнуть на конвейер просто так тоже не выйдет, что показал опыт той же марки Forthing. Здесь также нужны инвестиции, достойные объемы продаж и готовность китайских компаний "играть в долгую". На это способны только крупные концерны, уже присутствующие в России.

Можно подытожить, что предложение среди машин низкого и среднего ценовых сегментов будет постепенно сокращаться. Со временем эта тенденция также может отразиться и на дорогих автомобилях. Но здесь рынок несколько другой, и этот вопрос стоит не так остро, - отметил специалист.