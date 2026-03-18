Эксперты назвали три причины купить Nissan Gravite

Индийский рынок пополнился компактным минивэном Nissan Gravite, предлагающим необычное сочетание трёхрядной компоновки в габаритах менее четырёх метров. Автомобиль, созданный на платформе CMF-A+ совместно с Renault Triber, выделяется доступной ценой от 5,65 до 8,49 миллиона рупий, что на 11 000 рупий дешевле конкурента при схожем оснащении. Несмотря на скромные размеры, третий ряд сидений позволяет разместить взрослых пассажиров среднего роста, если немного сдвинуть второй ряд, а сами сиденья можно демонтировать для увеличения багажного пространства. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Подвеска модели настроена довольно жёстко, что обеспечивает устойчивость на скорости при массе до 993 килограммов, хотя на неровностях ощущаются резкие толчки. Лёгкое рулевое управление облегчает манёвры в городских условиях, но главным ограничением становится силовой агрегат. Атмосферный двигатель объёмом 1,0 литр развивает 72 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента, чего хватает для передвижения в городе, но на трассе для обгона требуются заблаговременные переключения на пониженные передачи.

Механическая коробка передач отличается тяжёлым сцеплением с высоким моментом схватывания, что требует привыкания, а альтернативой служит трансмиссия с двойным сцеплением. Несмотря на компактность, доступ к третьему ряду организован удобно через откидывающийся средний ряд, хотя близость задней двери к головам пассажиров может вызывать дискомфорт. Таким образом, Gravite представляет собой практичный вариант для тех, кто ценит вместительность и экономичность, но готов мириться со скромной динамикой.