Весенний потоп: чем он грозит автомобилю и как с ним бороться

Так как зима выдалась нетипично снежной, в различных регионах России в ближайшие недели прогнозируются подтопления. Портал "Автовзгляд" рассказал, как избежать неприятных последствий для автомобиля.

Например, точно не стоит ставить машину в низинах, некоторых подземных гаражах, у подножья холмов, в поймах водоемов.

Эксперты также рассказали о "подводных камнях" ожидающихся подтоплений. Например, если не церемониться со скоростью при преодолении водных препятствий, велика опасность получить гидроудар в двигателе. Он возникает, если вода попадает в цилиндры через воздухозаборник при работающем моторе. Такая ситуация может привести к деформации шатунов, трещинам в блоке цилиндров, поломке поршней и так далее. Есть опасность также коррозии кузова и сбоев в электропитании.

Во всех случаях эксперты советуют не пытаться просушить салон с помощью печки и надеяться, что влага высохнет сама. В частности, в ряде случае необходимо демонтировать кресла, ковролин и влажные изоляционные материалы. Ускорить сушку можно с помощью тепловой пушки и строительного фена.

Еще один действенный способ - сушка тепловентиляторами в течение суток, желательно со снятыми сиденьями и ковролином.

После тщательной сушки рекомендуется проверить электрические разъемы и контакты, при необходимости очистить их и провести обработку антикоррозийными средствами.

Добавим, что специалисты рекомендуют также озаботиться расширенной автостраховкой. Как минимум нужно убедиться, что полис каско покрывает ущерб от затопления. В противном случае имеет смысл расширить условия договора.