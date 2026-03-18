Названы узлы автомобиля, на обслуживание которых не нужно тратить деньги.

Что в автомобилях обслуживали раньше

Машина любит ласку, чистку и смазку – старая поговорка автолюбителей, которая сегодня верна лишь частично.

Раньше в автомобилях обслуживали почти все. Помимо возни с двигателем и агрегатами трансмиссии, меняли масла и смазки во множестве мелких узлов трения.

В те времена нужно было периодически смазывать многочисленные элементы кузова и обслуживать элементы электрооборудования.

Мало того, одним из ответственных пунктов была протяжка многочисленных резьбовых соединений двигателя, шасси и кузова. Причем протяжка не только сразу после покупки новой машины, но и через каждые 1000 километров пробега.

Что в автомобилях не обслуживают сегодня

Если привод ГРМ – цепной или шестеренчатый, а в приводе клапанов используются гидротолкатели, то силовой агрегат становится почти полностью необслуживаемым. Когда применены иридиевые свечи, то их замена производится довольно редко. Еще иногда требуется очистка дроссельного узла от загрязнений. А в обычное ТО – лишь замена масла с фильтром и непременно с воздушным фильтром. Только советую менять масло почаще.

Если привод ГРМ – ременный, а клапаны нуждаются в регулировке, то объем обслуживания заметно возрастает.

Срок службы антифриза у современных автомобилей может достигать 12 лет. Так что сами решайте, обслуживаемая эта система или нет.

А вот радиатор системы охлаждения и конденсатор кондиционера, который стоит рядом, нужно промывать обязательно (и при интенсивной эксплуатации – каждый год).

В трансмиссии любого автомобиля, от небольшого хэтчбека до кроссовера и внедорожника, необслуживаемых крупных узлов нет. Вопреки маркетинговым заявлениям производителей, что масло или жидкость залиты на весь срок службы, их следует менять не реже чем через 45-60 тысяч километров в АКП, вариаторах и роботах.

При таком же пробеге стоит менять трансмиссионное масло в угловых и задних редукторах, раздаточных коробках и муфтах подключения.

У современных автомобилей подвески можно считать практически необслуживаемыми. Ремонт – только по потребности. Исключением являются ступичные подшипники классических Жигулей, Нив, и (держитесь!) заднеприводных автомобилей Mercedes-Benz вплоть до предпоследнего поколения. Их ступичные подшипники нуждаются в периодической замене смазки и регулировке зазора.

Если усилитель электрический, то система полностью необслуживаемая. Если присутствует гидроусилитель – очень желательна замена рабочей жидкости не реже чем раз в 90 тысяч километров.

Прошли времена, когда нужно было часто подтягивать ручник. На сегодняшних автомобилях, кроме ряда моделей ВАЗ, тормозная система необслуживаемая. За исключением важнейшей операции – замены тормозной жидкости. Ее нужно проводит раз в 2-3 года даже при очень небольших пробегах.

Никакого обслуживания элементов электрооборудования у современных автомобилей не предусмотрено. До полного износа работают без вмешательств стартер и генератор, бензонасос и электроприводы стеклоподъемников, моторчики электронной дроссельной заслонки и привода замков дверей. Не нуждаются в обслуживании электровентиляторы охлаждения двигателя и отопителя.

Никто не меняет щетки и смазку в мотор-редукторах передних и заднего дворников. Не обслуживают микромоторы привода заслонок в отопителе и электроприводы люка и пятой двери.

Все эти элементы работают до первой поломки, после чего их просто меняют на новые.

В случае с кузовом обслуживание может составлять от «почти нуля» до ста процентов. Необходимыми являются смазка петель и замков дверей и капота, нанесение силиконовой смазки на резиновые уплотнители перед зимой и мойка.

Но совершенству предела нет. Тут и детейлинг с двухфазной мойкой, полировкой и нанесением керамического покрытия. А можно обтянуть кузов пленкой. Сюда же можно отнести антикоррозионную обработку днища и скрытых полостей. Можно провести мероприятия по виброшумоизоляции.

Над кузовом можно работать бесконечно. А можно просто ждать, пока сгниет.