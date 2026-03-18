Регулировка зеркал через мультимедийку — удобно ли это

За рулем» показал регулировку зеркал через мультимедийную систему в Omoda C7.

Многие китайские производители продолжают «завязывать» управление большинством функций на тачскрин, тогда как некоторые бренды уже осознали необходимость возврата к физическим клавишам, а в будущем его узаконят... Но пока есть и гибридные варианты!

Эксперт «За рулем» Константин Васильев показал, как реализована регулировка зеркал заднего вида в новом кроссовере Omoda C7. Он отметил, что на привычном месте – в передней части водительского подлокотника под левой рукой – вы не найдете блока «зеркальных» физических клавиш. Чтобы понять, как регулируются зеркала, нужно нажать на мультимедийном планшете «настройки», а затем «быстрые действия».

Тут мы попадем в инструкцию, которая довольно проста, и в дальнейшем она вам не понадобится: вы будете управлять зеркалами через... джойстики на руле. Посмотрите в клипе ниже, как это сделано, и скажите свое мнение – удобно это или нет?