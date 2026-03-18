Началась подготовка к премьере в России нового кроссовера Omoda C4

Кроссовер Omoda C4 дебютирует в России летом. По данным "Китайских автомобилей", модель будет локализована в нашей стране, но "Российской газете" в пресс-службе бренда эту информацию не подтвердили.

© Российская Газета

Габариты кузова пока официально не озвучены, но, по предварительным данным, длина составит около 4,2 метра, а колесная база - 2,62 метра.

Салон оснащен компактной цифровой панелью приборов и вертикальным центральным тачскрином, а селектор коробки передач расположен на рулевой колонке. В РФ будет представлена исключительно бензиновое исполнение новинки.

С начала года бренд Omoda представлен в России только двумя моделями - кроссоверами C5 и C7, а седаны S5 и S5 GT были сняты с продажи в декабре прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала, что Omoda и Jeland получили ОТТС для производства на экс-заводе Volkswagen в Калуге.