Названы 10 самых практичных мотоциклов двойного назначения

Topspeed перечислил 10 лучших мотоциклов для бездорожья и асфальта. Эта универсальность становится особенно ценной, если человек живет в местности, известной своими неидеальными дорогами.

Открывает подборку Yamaha WR125R 2026 года. Это самый доступный способ погрузиться в мир мотоциклов двойного назначения. Абсолютно новая модель, которая сразу привлекает внимание впечатляющей экономичностью. Расход топлива составляет всего 3,2 л/100 км, а на одном баке можно проехать до 320 километров. Сердце байка — современный 125-кубовый двигатель с жидкостным охлаждением и технологией VVA, которая автоматически меняет характеристики впуска для максимальной отдачи на любых оборотах.

Honda CRF300L — легендарный «двухцелевой» мотоцикл с 286-кубовым мотором (27,3 л.с.) и снаряжённой массой 141 кг. Идеальный выбор для новичков благодаря лёгкости и предсказуемости. Версия 2025 года получила обновлённую подвеску, настроенную с учётом реального опыта райдеров для максимальной универсальности на любом бездорожье.

На третьем месте находится Kawasaki KLX300. Он выделяется среди конкурентов по-настоящему серьезной подвеской: 43-мм перевернутая вилка с регулировкой сжатия и полноценно настраиваемый задний амортизатор — опции, характерные для гораздо более дорогих моделей. В паре с 292-кубовым мотором (28 л.с.) это дает райдеру возможность точно настроить мотоцикл как для дальних поездок с грузом, так и для агрессивной езды по узким тропам, и все это — по очень конкурентной цене.

Далее следуют Beta Alp 4.0, KTM 390 Enduro R, Suzuki DR-Z4S, Husqvarna FE 501S, Honda CRF450RL, Suzuki DR650S и KTM 690 Enduro R.