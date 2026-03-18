Правда ли, что женщины водят хуже мужчин

Навыки управления автомобилем невозможно оценить по половой принадлежности – как среди женщин, так и среди мужчин есть люди, которые часто попадают в ДТП из-за нарушения правил дорожного движения. При этом мужчины на сегодняшний день чаще обращаются за юридической помощью в связи со спорными авариями, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов Общественной Службе Новостей.

«Стереотипы о том, что женщины водят как-то более спокойно или более агрессивно — об этом нельзя всерьез говорить. Все зависит от человека. Также про возрастных людей говорят, что они более аккуратны за рулем — опять же, нет, все зависит только от конкретного водителя», — подчеркнул эксперт.

По статистике мужчинам чаще требуется юрпомощь из-за ДТП, но это связано с тем, что и водителей среди них больше, добавил Славнов. В то же время у юристов есть постоянные клиентки, которые регулярно попадают в аварии – это говорит о том, что все зависит от конкретного человека, пол значения не имеет, подчеркнул эксперт.

Стереотип о плохом женском вождении, по мнению автоюриста, связан с тем, что раньше на дорогах было очень мало девушек, на фоне чего каждая авария с их участием становилась событием, привлекая к себе внимание. Славнов добавил, что, исходя из личного опыта, считает, что женщины водят аккуратнее, реже превышают скорость и нарушают ПДД.

«Если у меня будет выбор поехать в такси с женщиной или с мужчиной, я, наверное, выберу женщину», — подчеркнул он.

Напомним, в 2025 году женщины попадали в ДТП реже мужчин. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «СберСтрахования», в авариях были виновны 35% от всех мужчин, обратившихся в компанию по ОСАГО, а водители-женщины — только в 22% аварий (от всех обращений, поступивших от женщин). Подобная ситуация и в КАСКО: 37% от всех мужчин, оформивших такие полисы, обратились в компанию в связи со страховыми случаями, в то же время доля девушек, столкнувшихся с аналогичными неприятностями, составляет 28%.

Ранее автоюрист оценил идею привязки штрафов за парковку к уровню доходов россиян.