Названы главные "болячки" возрастных автомобилей в России

В числе самых серьезных технических проблем у автомобилей в возрасте 5-10 лет значатся неисправности подвески, системы зажигания и течи масла, рассказали эксперты эксперты Uremont.

Рейтинг типичных неисправностей основывался на наиболее частых обращениях, зафиксированных ИИ-ассистентом агрегатора в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре и еще в пяти городах.

Как уточняют специалисты, в подвеске у возрастных машин наиболее часто страдают сайлентблоки и шаровые опоры. У машин в возрасте 5-7 лет ресурс резинотехнических элементов практически подходит к концу. Устранить неисправности в этой сфере сегодня можно в среднем за 12,5 тысяч рублей.

Что касается проблем с системой зажигания, наиболее часто встречается выход из строя катушек и свечей. Как указали эксперты, которых цитируют "Известия", российские водители забывают менять свечи вовремя. Машины эксплуатируются до тех пор, пока мотор не начнет "троить" или вообще отказывается заводиться. Это чревато возникновением сопутствующих неисправностей и дополнительными тратами. Средняя стоимость замены катушек обойдется в 10 тысяч рублей. Замена комплекта свечей выльется в 5 тысяч рублей только за работу.

В случае с подтеканием масел прокладка клапанной крышки, сальники и патрубки со временем дубеют, утрачивая герметичность. Причиной является естественное старение материалов и перепады температур под капотом. Устранить проблему можно в среднем за 8 тысяч рублей.

Чтобы продлить срок службы элементов подвески, системы зажигания и силовых агрегатов в целом, эксперты рекомендуют, как минимум, проводить регулярную диагностику. В частности, следует проверять состояние элементов подвески и систем двигателя и трансмиссии на герметичность каждые 10-15 тысяч км пробега, то есть на каждом ТО.