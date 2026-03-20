Ошибочные штрафы с дорожных камер крайне редки

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России, автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что число ошибочных штрафов о нарушениях правил ПДД, выявленных уличными камерами видеонаблюдения, составляют менее 1% от общего объёма.

Этому способствует многоступенчатая фильтрация: нейросеть фиксирует нарушение, затем техник проверяет снимок, после чего сотрудник ГИБДД выносит постановление, и только после этого штраф уходит водителю, объяснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мы эту систему не сами придумали, она такая во всём мире… В условной Германии оспорить штраф так же сложно, там примерно такая же бюрократическая волокита», — отметил Моржаретто.

По его словам, большинство российских водителей предпочитает оплачивать штрафы, экономя собственное время.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, почему отсутствие лица водителя на снимке с дорожной камеры не отменяет штраф. По его словам, при автоматической фиксации нарушений ответственность несёт собственник автомобиля, а не человек за рулём.