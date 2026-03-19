Чем грозит покупка машины после такси

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определенными рисками, особенно если речь идет о машинах, которые ранее использовались в прокатных организациях. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, при подборе легковушки на вторичном рынке важно обратить внимание на несколько ключевых признаков.

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал порталу Motor о том, как определить, что автомобиль использовался в такси. По его словам, такие машины часто покупаются дешевле рынка, но при этом могут иметь множество проблем.

"В тарифах "Эконом" и "Комфорт" ездит много иномарок, восстановленных после аварий. В них вполне возможно отсутствие подушек безопасности. Такие машины зачастую плохо обслуживаются, для них используются неоригинальные и некачественные детали и расходные материалы, а также в целях экономии увеличиваются межсервисные интервалы", - отметил Шелков.

Один из главных признаков того, что автомобиль использовался для таксомоторных перевозок, - наличие госномера автомобиля в "Реестре легковых такси". Этот параметр можно проверить по общедоступной базе данных. Также стоит обратить внимание на то, кто является владельцем автомобиля: если это юридическое лицо и у машины нет сервисной истории, это может быть тревожным сигналом.

В авто премиум-сегмента для скрытия пробега часто устанавливают специальные устройства - "стоп-фильтры". Они "замораживают" показания одометра, и машина продолжает ездить, но пробег не наматывается. Наличие такого гаджета или следы его установки можно выявить только в ходе компьютерной диагностики автомобиля либо разборке панели приборов.

