Россиянам объяснили, что делать, если ДТП перегородило дорогу
Автоюрист Воропаев: объезжать ДТП лучше по выделенной полосе. Если ДТП перегородило дорогу с выделенной полосой, то его лучше объехать его по выделенке. Штраф за выезд на нее ниже, чем за встречную полосу. Об этом журналу Motor рассказал автоюрист Лев Воропаев.
«С точки зрения безопасности проезд по выделенной полосе — предпочтительный вариант. Такие случаи бывают часто, и суды обычно прекращают дела, если докажут, что проехать иначе было нельзя», — отметил адвокат.
По его словам, если ДТП перегородило проезжую часть, то можно выехать на встречную полосу движения, однако это наиболее рискованный вариант. Такой манёвр допустим исключительно в тех случаях, когда иные пути объезда препятствия отсутствуют либо технически невозможны.
