Названы основные расходы на подготовку машины к весне

Расходы на базовый пакет весенних автотоваров и услуг увеличились до 31 тыс. рублей, что на 4% выше прошлогодних показателей, но на 16% ниже осенних. Об этом говорится в исследовании "Чек индекса".

Данные за 1-15 марта 2026/2025 гг. в России:

Шиномонтаж (легковой автомобиль): средний чек составил 2610 руб., увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Количество обращений возросло на 13%.

Автомойка (легковой автомобиль): средний чек - 1303 руб., также на 7% выше прошлогоднего. Число моек увеличилось на 21%.

Шины (легковой автомобиль): средняя стоимость одной шины - 6470 руб. (+3% год к году). Покупки выросли на 18%.

Жидкость для омывателя стекла: средняя цена - 449 руб. (+9% год к году). Продажи увеличились на 20%.

Щетки стеклоочистителя: средний чек - 1208 руб. (+3% год к году). Количество покупок возросло на 9%.

Итоговый расчет комплекта для легкового автомобиля (четыре шины, щетки, омыватель, шиномонтаж, мойка) составляет 31 450 руб. Это на 4% больше, чем в прошлом году, однако на 16% меньше, чем осенью, когда приобретали более дорогую зимнюю резину.

Если исключить стоимость шин, то средние траты составят 5570 руб., что на 6% выше прошлогоднего.

Рост продаж автомобильной резины и весеннего комплекта обусловлен нестабильной погодой и низкой базой прошлого года, когда весна наступила раньше, отмечают аналитики.

Стоимость услуг шиномонтажа и мойки растет уже не такими высокими темпами, как было ранее, добавляют эксперты.

