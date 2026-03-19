Почему авангардный НАМИ-050 "Белка" так и не прошел по конвейеру

Прототип народного автомобиля НАМИ-050 "Белка" разрабатывался в СССР в 50-е годы. В его создании приняли участие дизайнер НАМИ Юрий Долматовский и заместитель главного конструктора Ирбитского мотоциклетного завода Федор Реппих. Проект получил обозначение ИМЗ НАМИ А50 и неофициальное имя "Белка".

Первые прототипы удалось создать всего за полгода.

Предсерийный вариант получил габариты 3,3х1,5х1,45 м, 10-дюймовые колеса, вагонную компоновку с задним расположением двигателя, необычный доступ в салон - через откидывающуюся вперед фронтальную часть (вместе с дверью и рулевой колонкой) и через откидывающуюся вперед переднюю часть и через широкую боковую дверь справа (к задним сиденьям).

На борту было предусмотрено пять посадочных мест. Сиденья располагались над мостами, низкий пол достигался за счет малых колес.

Предусматривался выпуск закрытый и открытого кузова, вариант с тентом для нужд сельскохозяйственной отрасли и версия с пластиковой съемной крышей и стеклопластиковыми дверями. За ускорение отвечал мотоциклетный мотор рабочим объемом 0,75 л, мощностью 23 л.с., который агрегатировался с доработанной КПП "Москвич-401". С такой связкой автомобиль мог разгоняться до 60 км/ч.

Предполагалось, что машина станет серийной. Всего было изготовлено пять вариантов "Белки", включая сельские модификации, однако проект так и остался на стадии прототипов, отчасти - из-за ограниченных мощностей Ирбитского завода (максимум 20 тыс. машин в год), отчасти - из-за технических и производственных сложностей.

В результате в январе 1957 года было принято решение создавать новый малолитражный заднемоторный автомобиль на основе кузова Fiat 600 с автомобильным четырехцилиндровым двигателем, а опытные образцы НАМИ-050 были уничтожены. Ни одного оригинального экземпляра, к сожалению, не сохранилось.