Откуда возник бум продаж на подержанные автомобили

Сервис Авто.ру назвал три причины бума продаж подержанных автомобилей. Резкий всплеск продаж автомобилей с пробегом в феврале 2026 года связан с пересмотром правил начисления утильсбора, снижением доступности кредитов, а также распродажами новых машин в 2025 году, что ограничивало спрос на вторичном рынке. Об этом журналу Motor рассказал руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами классифайда «Авто.ру» Сергей Игнатов.

«Новый раунд пересмотра ставки утильсбора ограничил доступность иномарок и дополнительно подтолкнул вверх цены, поэтому часть спроса закономерно перетекла на вторичный рынок. Другая причина — это недоступность кредитных инструментов для значительной доли потребителей. Банки значительно сократили число одобрений, а сами ставки по кредитам делают их финансово непривлекательными», — перечислил Игнатов причины роста продаж подержанных автомобилей на российском рынке в феврале.

По его словам, вторичный рынок на этом фоне стал заметно интереснее для покупателя, а выбор расширился автомобилями китайских брендов в возрасте 3−5 лет. Кроме того, в 2025 году рост продаж на вторичном рынке сдерживали массовые распродажи складских запасов новых автомобилей, а сейчас этот эффект нивелирован и покупатели вернулись на вторичный рынок.

«Если говорить о структуре спроса, то лидерство Lada объяснимо ценой, доступностью и развитой сервисной сетью. Популярность Kia, Hyundai и Toyota сформирована сильной репутации этих марок, относительной доступности обслуживания и значительным объёмом предложения», — заключил Игнатов.

Ранее россиянам рассказали, как опознать на вторичном рынке автомобиль из такси.