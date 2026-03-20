Почему мировые автоконцерны массово отказываются от "электричек"

В условиях большого мегаполиса электромобиль становится все более привлекательным выбором для среднестатистического водителя. Достаточный запас хода, акустический комфорт и льготы в виде освобождения от транспортного налога и платы за парковку увеличивают его популярность.

© Российская Газета

Однако для тех, в чьих жилах "течет бензин", а поездки не ограничиваются городскими улицами, ничто не способно заменить привычный ДВС. Осознав эту простую догму, многие мировые концерны начали массово отказываться от спортивных "электричек" в модельном ряду бренда. Ведь владельцы спортивных автомобилей - отдельная каста фанатов, для которых звук мотора имеет особое значение. Они покупают эти машины не только ради высокого статуса, но и ради эмоций, которые дарит двигатель.

Так, руководство Lamborghini признало, что "электромобили не способны дать ту особую эмоциональную связь", которую обеспечивают традиционные двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Аналогичные выводы сделали и в Porsche, и в Maserati.

Несмотря на то, что перспективы электрических спортивных моделей кажутся неопределенными и даже весьма сомнительными, некоторые производители продолжают верить в возможность существования драйва без запаха бензина и звука двигателя. Например, Ferrari, у которой пока нет электрокара, но ожидается премьера батарейного Luce в мае. Этот автомобиль должен стать важным шагом в стратегии марки, за которым последует выпуск других машин на альтернативных источниках энергии.

Резюмируя, можно отметить, что сейчас производители и их преданные фанаты говорят на разных языках: первые выступают за электромобили, вторые - за машины с ДВС. По мнению специалистов портала "Автовзгляд", возможным компромиссом в этой ситуации могут стать гибридные автомобили, которые уже широко представлены в гонках.

