Когда безопасно начинать мотосезон

В Центральной России безопасно начинать мотосезон не по календарной весне, а по погоде и состоянию дорог, подчеркнул в беседе с RT Иван Ананьев, эксперт журнала «Авто.ру».

«Даже если в марте или начале апреля устанавливается несколько тёплых дней, это ещё не означает, что пришло время выкатывать байк из гаража. Для мотоциклиста важны не только дневные плюсовые температуры, но и стабильная погода в течение суток. Оптимально выезжать тогда, когда за окном круглосуточно хотя бы +10…+15 °С», — пояснил эксперт.

По его словам, на холодном асфальте зацеп шин будет очень нестабильным, что увеличивает риски.

«Кроме того, в начале сезона на дорогах часто много грязи, пыли, выбоин и плохо заметной разметки, поэтому безопасным моментом для старта сезона можно назвать конец апреля — начало мая. Оставшегося времени как раз хватит, чтобы провести техническую проверку мотоцикла: состояние шин, тормозов, цепи, света, аккумулятора и рабочих жидкостей должно быть безупречным», — добавил специалист.

Ананьев рассказал, что мотоциклистам в начале сезона особенно важно не переоценивать ни технику, ни собственные навыки.

«После зимнего перерыва реакция и чувство мотоцикла восстанавливаются не сразу, поэтому при первых поездках стоит избегать высоких скоростей и резких манёвров. Автомобилистам хочется напомнить о том, что важно сохранять внимательность при перестроениях, поворотах, выезде со второстепенной дороги и открывании дверей после парковки», — заключил собеседник RT.

