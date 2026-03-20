Автоэксперт Андрей Венгерский рассказал, как спорт-режим влияет на ресурс машины.

«Если это спорт-режим, заложенный производителем, включайте его сколько хотите. Конструкторы рассчитывают мотор, коробку и тормоза под те нагрузки, которые он даёт», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметил эксперт, спорт-режим просто делает авто более отзывчивым, а также позволяет дольше держать обороты. Это повышает расход топлива и износ ряда агрегатов, но не ломает их мгновенно.

По словам Венгерского, ломают автомобиль не штатные режимы, а нештатные прошивки.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов разъяснил порядок действий для водителей, которые не согласны с показаниями алкотестера, в том числе после употребления кваса или кефира.