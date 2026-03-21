Назван лидер рейтинга самых надежных автомобильных марок

Агентство JD Power признало Volkswagen самым ненадежным автомобилем.

Агентство JD Power представило ежегодный рейтинг надежности автомобилей за 2026 год, основанный на опросах американских автовладельцев. Исследование оценивало количество проблем, выявленных на 100 автомобилей за первые три года владения (в выборку попали машины 2023 модельного года).

Антилидеры рейтинга

Самым проблемным брендом признан Volkswagen – владельцы зафиксировали 301 неисправность на 100 автомобилей. Примечательно, что год назад у немецкой марки было 285 проблем на сотню машин, то есть ситуация с надежностью ухудшилась.

На предпоследнем месте расположилась Volvo с показателем 296 проблем на 100 автомобилей. Тройку антилидеров замкнул Land Rover (274 неисправности). В пятерку самых ненадежных также вошли Jeep (267 проблем), Audi (244 проблемы).

Эксперты JD Power отмечают, что основные жалобы владельцев связаны вовсе не с моторами или трансмиссией, а с электроникой. Четыре из пяти самых частых проблем приходятся на сбои в работе систем Apple CarPlay и Android Auto; нестабильное соединение по Bluetooth; некорректную работу беспроводной зарядки; ошибки в фирменных мобильных приложениях автопроизводителей.

Самые надежные марки

Бессменным лидером рейтинга четвертый год подряд остается Lexus – всего 151 неисправность на 100 автомобилей. Седан Lexus IS признан самым надежным в своем классе.

Второе место второй год удерживает Buick, а тройку лидеров неожиданно замкнул Mini – год назад он был лишь десятым. В пятерку самых надежных также вошли Cadillac и Chevrolet.

Эксперты JD Power констатируют, что общий уровень надежности новых автомобилей не растет: среднеотраслевой показатель вырос до 204 проблем на 100 автомобилей, что хуже результата 2025 года.

В исследовании приняли участие 33,3 тысячи владельцев. Учитывались 184 типа неполадок в девяти категориях – от работы силового агрегата до систем помощи водителю.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.